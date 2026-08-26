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Xã hội

Ngày 26/8, bão số 4 suy yếu, miền Bắc vẫn mưa giông

Dự báo thời tiết ngày 26/8/2026, bão số 4 đã suy yếu và tan dần. Bắc Bộ giảm mưa lớn nhưng vẫn xuất hiện mưa giông. Trung Bộ nhiều nơi nắng nóng. 

Theo Bảo Anh/Vietnamnet

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 4 Narra đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu dần thành một vùng áp thấp, dưới cấp 6 trong hôm nay (26/8) trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Cũng trong ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

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Thời tiết miền Bắc vẫn có mưa rào và giông. Ảnh: Thạch Thảo

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 26/8, có mưa rào và giông rải rác vào đêm và sáng, ngày có lúc trời nắng với nhiệt độ cao nhất 29-33 độ, thấp nhất 25-27 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Trong khi đó, ngày 26-27/8, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Đặc biệt, khu vực từ TP Huế đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngoài ra, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, riêng Nam Bộ nắng đến 34 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác.

Dự báo thời tiết ngày 26/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 28-31 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TP HCM: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

#Dự báo thời tiết #mưa giông #nắng nóng #bão số 4 #suy yếu

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