Người thoát nạn từ vụ cháy khiến 5 người thiệt mạng ở Hà Nội đã ăn được cháo

Vụ cháy nhà 4 tầng ở số 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ (Hà Nội) khiến 5 người tử vong, 3 người nhập viện.

Trao đổi về tình hình sức khỏe các bệnh nhân đang điều trị, BS Trần Quốc Thắng, Phó Chủ nhiệm khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Quân y 354 cho biết bệnh nhân T.H.M.T (sinh năm 1989) bị ngộ độc khí CO nặng, đồng thời cần tiếp tục theo dõi bỏng đường hô hấp và các tổn thương khác.

Khu vực điều trị của 2 nạn nhân tại Bệnh viện 354.

Theo bác sĩ Thắng, bệnh nhân T đã được điều trị tích cực, hồi sức cấp cứu và áp dụng các biện pháp điều trị đặc hiệu, trong đó có oxy cao áp. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân vẫn nặng. Tiên lượng tùy thuộc vào đáp ứng của bệnh nhân.

Đối với bệnh nhân nữ, bác sĩ Thắng thông tin người này đã nhảy từ tầng 4 xuống mái tôn ở tầng 2, với độ cao khoảng 3 m. Bệnh nhân bị chấn thương ngực và tràn khí màng phổi, đây là những tổn thương có thể đe dọa tính mạng.

Ngoài chấn thương ngực, các bác sĩ đã tiến hành khảo sát ổ bụng và những cơ quan khác. Qua đánh giá ban đầu, chưa phát hiện tổn thương đáng kể tại các cơ quan này. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn phải tiếp tục được theo dõi tình trạng ngộ độc khí CO.

Trước đó, có 3 người được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau vụ cháy. Một cháu bé sức khỏe ổn định và đã được xuất viện.

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trưa 16/9, các nhân viên y tế của Bênh viện 354 đã chuyển 2 bát cháo vào trong khu vực điều trị của 2 bệnh nhân. Nhân viên này cho biết cả 2 đều đã ăn được một phần của bát cháo và đang được chăm sóc đặc biệt. Đáng chú ý, khi được hỏi về tình trạng sức khoẻ, nhân viên này cho biết tiên lượng ban đầu về tổn thương da khoảng 7%.

Hiện tại khu vực điều trị này có khá đông người thân của các nạn nhân tìm đến để hỏi thăm và ngóng trông tình hình.

Trước đó, khoảng 1h50' ngày 16/9, người dân phát hiện cháy tại một căn nhà 4 tầng ở số 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ (Hà Nội). Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà, khiến một số người mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội đã điều động phương tiện cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Công an phường Tây Hồ và chính quyền địa phương cũng được huy động phối hợp chữa cháy, tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn cao 4 tầng, diện tích khoảng 60 m2 mỗi tầng.

Chỉ huy chữa cháy lập tức chỉ đạo các tổ trinh sát sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận từng tầng để tìm kiếm, cứu nạn. Đồng thời, các mũi chữa cháy được triển khai nhằm khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan lên các tầng phía trên cũng như sang những nhà dân liền kề.

Đến khoảng 2h30', đám cháy cơ bản được khống chế. Khoảng 2h45', hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong tại hiện trường và bàn giao cho lực lượng y tế xử lý theo quy định.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và các tình tiết liên quan.