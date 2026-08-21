Mưa diện rộng không gây ngập tại Hà Nội, cảnh báo thời tiết đêm 23/8

Mưa lớn kéo dài suốt từ tối qua đến rạng sáng nay (21/8), một số nơi vượt 100mm nhưng Hà Nội chưa ghi nhận điểm úng ngập nào trên địa bàn.

Báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông khiến Hà Nội có mưa diện rộng trong đêm 20/8 và sáng 21/8.

Mưa diện rộng không gây ngập tại Hà Nội. Ảnh: Hà Nội Mới

Số liệu quan trắc đến 6h ngày 21/8 cho thấy lượng mưa tại nhiều khu vực ở mức cao. Trong đó, khu vực phường Hai Bà Trưng ghi nhận 117,8 mm; phường Hoàng Mai 101,6 mm; phường Phúc Lợi 104,6 mm; phường Hoàng Liệt 96,2 mm. Tại các xã, lượng mưa đo được tại xã Mỹ Đức lên tới 136,6 mm, trong khi xã Phú Xuyên đạt 86,9 mm, xã Thanh Trì 79 mm và xã Đông Anh 76,8 mm.

Dù mưa lớn kéo dài nhiều giờ nhưng sáng 21/8, qua kiểm tra Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết chưa ghi nhận điểm ngập nào trên địa bàn thành phố.

Công ty đã triển khai lực lượng ứng trực, tổ chức giải quyết thoát nước và tua vớt rác tại các ga thu nước trên toàn địa bàn quản lý. Các cửa phai tại hồ điều hòa được mở, đồng thời nhiều trạm bơm đầu mối được vận hành để hạ mực nước trên hệ thống.

Sáng 21/8, thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa, các lực lượng, phương tiện của công ty vẫn tiếp tục ứng trực vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh đảm bảo khơi thông dòng chảy.

Trước đó, trận mưa lớn kèm sấm sét kéo dài suốt đêm khiến nhiều người lo ngại tình trạng úng ngập có thể xảy ra trên các tuyến phố. Tuy nhiên, phần lớn bình luận trên mạng xã hội cho biết chưa ghi nhận điểm ngập sau trận mưa. Trên một diễn đàn giao thông, nhiều khu vực từng được xem là “điểm đen” ngập úng như nút giao Aeon Long Biên, Võ Chí Công, An Khánh... được người dân cập nhật vẫn thông thoáng, không xảy ra ngập.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ nhận định, trong những giờ tới, Hà Nội chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Đồng bằng Bắc Bộ nối với cơn áp thấp nhiệt đới trên khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hình thái thời tiết nêu trên, từ nay đến sáng 23/8, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 80 - 150mm, có nơi trên 200mm. Các xã, phường dự kiến có lượng mưa lớn nhất gồm: Phú Xuyên, Vân Đình, Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Ba Đình, Láng, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Từ Liêm, Thượng Cát, Gia Lâm, Thanh Trì. Thanh Oai, Quốc Oai, Hoài Đức, Chương Mỹ.

Đến ngày và đêm 23/8, lượng mưa trên địa bàn Hà Nội sẽ giảm dần. Tuy nhiên, nhiều xã, phường vẫn duy trì mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30 - 50mm, có nơi lớn hơn.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông… Các xã, phường cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai cực đoan để chủ động ứng phó.

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