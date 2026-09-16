Mưa lớn gây ngập, sạt lở nhiều tuyến đường ở Nghệ An

Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn Nghệ An bị ngập sâu, sạt lở, gây ách tắc giao thông tại nhiều khu vực.

Ngày 16/9, theo Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Sở Xây dựng Nghệ An, trên hệ thống quốc lộ và đường tỉnh do đơn vị quản lý ghi nhận 9 vị trí ngập nước gây ách tắc giao thông, gồm 4 điểm trên quốc lộ và 5 điểm trên đường tỉnh.

Trên quốc lộ 48, đoạn qua xã Đông Hiếu, nước dâng gây ngập tại 2 vị trí, độ sâu khoảng 0,4 m. Trong khi đó, quốc lộ 48E qua xã Nghĩa Đàn cũng xuất hiện 2 đoạn ngập từ 0,4-0,5 m.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập lụt, gây ách tắc giao thông trên địa bàn xã Đông Hiếu. (ảnh TT xã Đông Hiếu)

Trước nguy cơ mất an toàn, lực lượng chức năng đã tạm thời đóng đường tại các vị trí bị ngập, tổ chức cảnh báo và ngăn người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Đáng chú ý, tại xã Đông Hiếu, mưa lớn khiến nước tại đập Khe Dứa dâng cao, tràn qua bờ. Ông Nguyễn Hữu Hào, Chủ tịch UBND xã Đông Hiếu, cho biết trước tình trạng mực nước hồ tăng nhanh, địa phương đã tiến hành mở tràn để hạ mực nước, bảo đảm an toàn cho công trình và hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố.

Tại các tuyến đường tỉnh, tình trạng ngập sâu diễn biến phức tạp. Tràn Xăng Dầu tại Km27+950, đường tỉnh 538 qua xã Quỳnh Tam, ngập khoảng 1,7 m, là vị trí có mực nước lớn nhất được ghi nhận.

Trên đường tỉnh 544 qua xã Hùng Chân, khu vực tràn Km25+250 ngập khoảng 1,3 m. Còn tại đường tỉnh 531B qua xã Minh Hợp, đoạn Km13 ngập khoảng 0,45 m.

Các vị trí trên đều được lực lượng chức năng tổ chức đóng đường, bố trí người trực gác, đặt cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.

Trên đường tỉnh 541B qua xã Tam Thái, nước tại tràn Chà Lạp 1 (Km6+470) và tràn Chà Lạp 2 (Km9+450) dâng khoảng 0,7 m.

Theo cơ quan quản lý đường bộ, đường xế tại khu vực tràn Chà Lạp 1 đã bị ngập, trong khi đường xế tại tràn Chà Lạp 2 bị dòng nước cuốn trôi. Hai vị trí hiện được đóng đường, cấm người và phương tiện qua lại.

Lực lượng chức năng xã Đông Hiếu hỗ trợ người dân vùng ngập lụt. (Ảnh: TT xã Đông Hiếu)

Trước đó, nước khe Chà Lạp dâng cao đã nhấn chìm các tuyến đường công vụ tại khu vực đang thi công 3 cầu cứng, gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng việc đi lại của người dân tại 5 bản thuộc xã Tam Thái.

Không chỉ gây ngập, mưa lớn còn khiến taluy dương tại 8 vị trí trên các tuyến giao thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng Nghệ An bị sạt trượt.

Trong số này, 3 vị trí sạt lở gây ách tắc giao thông, gồm 2 điểm trên quốc lộ 16 và 1 điểm trên quốc lộ 48C.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động nhân lực, máy móc và phương tiện đến hiện trường để xử lý đất đá, khắc phục điểm sạt lở và triển khai các biện pháp bảo đảm giao thông.

Tại xã Quỳnh Văn, ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch UBND xã, cho biết mưa lớn kéo dài khiến nước tràn vào một số nhà dân, nhiều khu vực bị ngập cục bộ.

Tối 15/9, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di dời tài sản có giá trị đến nơi an toàn.

“Đến sáng nay, qua kiểm tra thực tế, nước cơ bản rút dần. Địa phương tiếp tục huy động máy móc, phương tiện để khơi thông dòng chảy”, ông Trường cho biết.

Tuyến đường Quốc lộ 48 tại một số khu vực mực nước dâng cao khiến cho việc lưu thông gặp rất nhiều khó khăn. (Ảnh: TT xã Đông Hiếu)

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các đơn vị chức năng Nghệ An đang tiếp tục theo dõi tại những tuyến giao thông xung yếu, duy trì lực lượng trực gác ở các điểm ngập sâu, sạt lở và khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Việc phân luồng giao thông cũng được triển khai chủ động khi cần thiết.

Ngày 16/9, theo Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Sở Xây dựng Nghệ An, trên hệ thống quốc lộ và đường tỉnh do đơn vị quản lý ghi nhận 9 vị trí ngập nước gây ách tắc giao thông, gồm 4 điểm trên quốc lộ và 5 điểm trên đường tỉnh.

Trên quốc lộ 48, đoạn qua xã Đông Hiếu, nước dâng gây ngập tại 2 vị trí, độ sâu khoảng 0,4 m. Trong khi đó, quốc lộ 48E qua xã Nghĩa Đàn cũng xuất hiện 2 đoạn ngập từ 0,4-0,5 m.

Trước nguy cơ mất an toàn, lực lượng chức năng đã tạm thời đóng đường tại các vị trí bị ngập, tổ chức cảnh báo và ngăn người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng xã Đông Hiếu hỗ trợ người dân vùng ngập lụt. (Ảnh: TT xã Đông Hiếu)

Đáng chú ý, tại xã Đông Hiếu, mưa lớn khiến nước tại đập Khe Dứa dâng cao, tràn qua bờ. Ông Nguyễn Hữu Hào, Chủ tịch UBND xã Đông Hiếu, cho biết trước tình trạng mực nước hồ tăng nhanh, địa phương đã tiến hành mở tràn để hạ mực nước, bảo đảm an toàn cho công trình và hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố.

Tại các tuyến đường tỉnh, tình trạng ngập sâu diễn biến phức tạp. Tràn Xăng Dầu tại Km27+950, đường tỉnh 538 qua xã Quỳnh Tam, ngập khoảng 1,7 m, là vị trí có mực nước lớn nhất được ghi nhận.

Trên đường tỉnh 544 qua xã Hùng Chân, khu vực tràn Km25+250 ngập khoảng 1,3 m. Còn tại đường tỉnh 531B qua xã Minh Hợp, đoạn Km13 ngập khoảng 0,45 m.

Các vị trí trên đều được lực lượng chức năng tổ chức đóng đường, bố trí người trực gác, đặt cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.

Trên đường tỉnh 541B qua xã Tam Thái, nước tại tràn Chà Lạp 1 (Km6+470) và tràn Chà Lạp 2 (Km9+450) dâng khoảng 0,7 m.

Theo cơ quan quản lý đường bộ, đường xế tại khu vực tràn Chà Lạp 1 đã bị ngập, trong khi đường xế tại tràn Chà Lạp 2 bị dòng nước cuốn trôi. Hai vị trí hiện được đóng đường, cấm người và phương tiện qua lại.

Trước đó, nước khe Chà Lạp dâng cao đã nhấn chìm các tuyến đường công vụ tại khu vực đang thi công 3 cầu cứng, gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng việc đi lại của người dân tại 5 bản thuộc xã Tam Thái.

Không chỉ gây ngập, mưa lớn còn khiến taluy dương tại 8 vị trí trên các tuyến giao thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng Nghệ An bị sạt trượt.

Trong số này, 3 vị trí sạt lở gây ách tắc giao thông, gồm 2 điểm trên quốc lộ 16 và 1 điểm trên quốc lộ 48C.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động nhân lực, máy móc và phương tiện đến hiện trường để xử lý đất đá, khắc phục điểm sạt lở và triển khai các biện pháp bảo đảm giao thông.

Tại xã Quỳnh Văn, ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch UBND xã, cho biết mưa lớn kéo dài khiến nước tràn vào một số nhà dân, nhiều khu vực bị ngập cục bộ.

Tính đến nay xã Quỳnh Văn có 110 hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ, nước dâng vào nhà, trong đó có 5 hộ ngập sâu và bị chia cắt. (Ảnh: TT xã Quỳnh Văn)

Tối 15/9, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di dời tài sản có giá trị đến nơi an toàn.

“Đến sáng nay, qua kiểm tra thực tế, nước cơ bản rút dần. Địa phương tiếp tục huy động máy móc, phương tiện để khơi thông dòng chảy”, ông Trường cho biết.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các đơn vị chức năng Nghệ An đang tiếp tục theo dõi tại những tuyến giao thông xung yếu, duy trì lực lượng trực gác ở các điểm ngập sâu, sạt lở và khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Việc phân luồng giao thông cũng được triển khai chủ động khi cần thiết.