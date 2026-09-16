Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Lào Cai phối hợp triệt phá băng nhóm lừa đảo hơn 1.500 tỷ

Nhóm tổ chức tội phạm gồm 91 đối tượng, trong đó có 64 công dân Việt Nam; 27 công dân nước ngoài, thu giữ toàn bộ 65 máy tính, 192 điện thoại di động.

Bảo Ngân

Ngày 16/9, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, qua công tác nghiệp vụ, trước đó Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện băng nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Băng nhóm này hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng với thủ đoạn lập các tài khoản Facebook để kết bạn qua mạng xã hội, sau đó dụ dỗ nạn nhân tham gia làm nhiệm vụ đặt đơn hàng để nhận tiền hoa hồng qua các trang web điện tử ảo từ đó chiếm đoạt tài sản.

1000047741.jpg
Hiện trường thời điểm ban chuyên án đột kích. (Ảnh ANLC).

Xác định đây là băng nhóm lừa đảo quy mô lớn, phạm vi hoạt động xuyên quốc gia, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá. Đồng thời, báo cáo Lãnh đạo Bộ Công an trao đổi thông tin phối hợp Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào tổ chức bắt giữ nhóm đối tượng trong Chuyên án đang hoạt động tại tỉnh Bokeo, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

1000047740.jpg
Hiện trường thời điểm ban chuyên án đột kích. (Ảnh ANLC).

Ngày 12/9/2026, Ban chuyên án phối hợp Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào tiến hành đột kích kiểm tra phát hiện, bắt giữ nhóm tổ chức tội phạm gồm 91 đối tượng, trong đó có 64 công dân Việt Nam; 27 công dân nước ngoài (bao gồm đối tượng cầm đầu, các đối tượng giữ vai trò cốt cán trong băng nhóm tội phạm), thu giữ toàn bộ 65 máy tính, 192 điện thoại di động các loại. Quá trình phá án bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia và các đối tượng bị bắt giữ.

1000047742.jpg
Đại tá Trần Quốc Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trực tiếp đấu tranh với các đối tượng. (Ảnh ANLC).

Sau khi bắt giữ, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào đã bàn giao cho tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai 64 đối tượng người Việt Nam cùng vật chứng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình đấu tranh bước đầu xác định, từ đầu năm 2026 đến khi bị bắt, các đối tượng trong băng nhóm tội phạm trên đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng nghìn nạn nhân là người Việt Nam với số tiền khoảng trên 1.500 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, củng cố chứng cứ để khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Lào Cai trong đấu tranh, triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, UBND tỉnh Lào Cai đã trao thưởng nóng 200 triệu đồng, ghi nhận và biểu dương thành tích của Ban chuyên án.

>>> Xem thêm video: CSGT Lào Cai hỗ trợ người dân vượt qua nước lũ. Nguồn: Cục CSGT.
#Công an Lào Cai #nhóm lừa đảo

Bài liên quan

Xã hội

Lũ sông Bùi vượt báo động III, Hà Nội khẩn trương bảo vệ đê và dân cư

Lũ sông Bùi tại Yên Duyệt vượt báo động III, tiếp tục dâng. Các xã ven sông Hà Nội tăng cường gia cố đê, trực 24/24 giờ, sẵn sàng sơ tán dân.

Chiều 16/9, trước diễn biến lũ sông Bùi tiếp tục lên nhanh, các xã Xuân Mai, Trần Phú, Quảng Bị cùng nhiều địa phương ven sông khẩn trương triển khai phương án ứng phó, tập trung bảo vệ các tuyến đê xung yếu, khu dân cư và công trình hạ tầng.

Tại xã Xuân Mai, trong ngày 16/9, nhiều lực lượng đã dầm mưa gia cố các vị trí thấp trên tuyến đê Bùi 2 khi nước sông tiếp tục dâng. Một số vị trí đã xuất hiện tình trạng nước tràn qua mặt đê. Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, người dân địa phương cùng 130 cán bộ, chiến sĩ quân đội được huy động xúc cát, đóng bao, xếp thành hàng chống tràn; đồng thời phủ bạt nhằm hạn chế nước xói mặt và mái đê.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhóm thanh thiếu niên độ chế xe điện gây náo loạn tại Vũng Tàu

Công an TP HCM triệt phá nhóm 21 thanh thiếu niên chạy xe độ chế, lạng lách, gây mất trật tự công cộng và đe dọa an toàn giao thông.

Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM phối hợp Công an phường Vũng Tàu (TP HCM) củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của 21 thanh thiếu niên liên quan đến nhóm chạy xe điện độ chế, gây mất trật tự công cộng (TTCC) trên địa bàn.

kto-tl_1.jpg
Hình ảnh “quái xế” bốc đầu xe ở Vũng Tàu
Xem chi tiết

Xã hội

Mưa lớn gây ngập, sạt lở nhiều tuyến đường ở Nghệ An

Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn Nghệ An bị ngập sâu, sạt lở, gây ách tắc giao thông tại nhiều khu vực.

Ngày 16/9, theo Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Sở Xây dựng Nghệ An, trên hệ thống quốc lộ và đường tỉnh do đơn vị quản lý ghi nhận 9 vị trí ngập nước gây ách tắc giao thông, gồm 4 điểm trên quốc lộ và 5 điểm trên đường tỉnh.

Trên quốc lộ 48, đoạn qua xã Đông Hiếu, nước dâng gây ngập tại 2 vị trí, độ sâu khoảng 0,4 m. Trong khi đó, quốc lộ 48E qua xã Nghĩa Đàn cũng xuất hiện 2 đoạn ngập từ 0,4-0,5 m.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới