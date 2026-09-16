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Xã hội

Nhóm thanh thiếu niên độ chế xe điện gây náo loạn tại Vũng Tàu

Công an TP HCM triệt phá nhóm 21 thanh thiếu niên chạy xe độ chế, lạng lách, gây mất trật tự công cộng và đe dọa an toàn giao thông.

Xuân Danh

Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM phối hợp Công an phường Vũng Tàu (TP HCM) củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của 21 thanh thiếu niên liên quan đến nhóm chạy xe điện độ chế, gây mất trật tự công cộng (TTCC) trên địa bàn.

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Hình ảnh “quái xế” bốc đầu xe ở Vũng Tàu
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2 “quái xế” so kè tốc độ khiến người đi đường khiếp sợ
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Trong quá trình di chuyển, một số người chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, xoáy bánh tạo khói, dàn hàng ngang.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng PC02 và Công an phường Vũng Tàu phát hiện tài khoản Facebook “Bà Rịa Youth” đăng tải nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một số thanh thiếu niên sử dụng xe điện độ chế, chạy tốc độ cao và thực hiện các động tác nguy hiểm trên đường phố.

Ngay sau đó, lực lượng công an khẩn trương xác minh, truy xét và triệu tập 21 người có liên quan. Qua điều tra ban đầu, trong các ngày 1 và 2/9, nhóm này sử dụng một nhóm kín trên Facebook để liên lạc, hẹn nhau đến Vũng Tàu tụ tập, điều khiển xe độ chế và quay clip đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút lượt xem, tương tác.

Đáng chú ý, nhóm này còn chủ động tìm cách tránh sự phát hiện, kiểm tra của lực lượng chức năng. Các đối tượng thuê xe tải chở những xe đã độ chế, đồng thời thuê ô tô 16 chỗ đưa các thanh thiếu niên đến phường Vũng Tàu. Sau khi đến nơi, nhóm chia nhỏ, lưu trú tại nhiều địa điểm khác nhau và chỉ thông báo thời gian, địa điểm tập trung thông qua nhóm kín trên mạng xã hội.

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Một số đối tượng bị triệu tập

Qua xác minh, Huỳnh Thiên Bảo được xác định là người đứng ra thuê villa tại số 10/5 Lạc Long Quân, đồng thời thuê ô tô 16 chỗ và xe tải phục vụ việc di chuyển của nhóm. Khoảng trưa 2/9, các đối tượng tập trung tại villa rồi sử dụng số xe mang theo cùng một số phương tiện thuê tại Vũng Tàu để di chuyển qua nhiều tuyến đường, khu vực như Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám, Hạ Long, Quang Trung, Bãi Sau, Bãi Trước và đường lên Hải Đăng.

Trong quá trình di chuyển, một số người chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu, xoáy bánh tạo khói, dàn hàng ngang. Có trường hợp còn điều khiển phương tiện so kè tốc độ với nhau trên đường công cộng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

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Nhiều phương tiện đã bị thay đổi kết cấu, độ chế các bộ phận nhằm tăng tốc độ

Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng PC02 đã thu giữ 9 xe máy điện. Kiểm tra ban đầu cho thấy nhiều phương tiện đã bị thay đổi kết cấu, độ chế các bộ phận nhằm tăng tốc độ và phục vụ việc thực hiện các động tác nguy hiểm khi lưu thông.

Cơ quan công an nhận định hành vi của nhóm này có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng”. Hiện Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng PC02 và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11, TP HCM tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, hành vi của từng người để xử lý theo quy định.

Công an TP HCM khuyến cáo thanh thiếu niên không tụ tập điều khiển phương tiện tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, biểu diễn hoặc tổ chức đua xe trái phép. Việc sử dụng mạng xã hội để kêu gọi, tổ chức các hoạt động gây mất an ninh, trật tự cũng sẽ bị lực lượng chức năng phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm.

Mời quý độc giả xem video nhóm “quái xế” chạy xe lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người đi đường
#nhóm “quái xế” #gây rối #Thanh thiếu niên #Xe điện độ chế #An toàn giao thông #Trật tự công cộng

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