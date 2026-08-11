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Xã hội

Thời tiết ngày 11/8: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi 38 độ C

Thời tiết hôm nay 11/8, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C.

Theo PV/VOV.VN

Dự báo thời tiết hôm nay 11/8, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến ngày 12/8, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác. Ban ngày, khu vực phổ biến nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trừ Lai Châu và Điện Biên.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Ban ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, gồm cả phía Đông tỉnh Lâm Đồng, và Nam Bộ, mưa rào, dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm; Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Thời tiết ngày 11/8: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi 38 độ C (Ảnh minh họa)
Thời tiết ngày 11/8: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi 38 độ C (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 11/8 Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (trừ Lai Châu-Điện Biên). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Lai Châu - Điện Biên 31-34 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

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