Lũ cuốn trôi thuyền, 10 người dân ở Nghệ An được ứng cứu

Nước sông dâng cao, chảy xiết, 01 con thuyền chở người dân qua sông tại xã Yên Hòa (Nghệ An) bị lũ cuốn trôi, 10 người trên thuyền may mắn được ứng cứu an toàn.

Chiều 16/9, trao đổi với phóng viên, ông Đậu Đức Truyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa (Nghệ An), cho biết lực lượng chức năng địa phương vừa kịp thời ứng cứu 10 người dân gặp sự cố khi qua sông Hội Nguyên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, người dân sử dụng thuyền để qua sông Hội Nguyên, từ khu vực trung tâm xã về các bản vùng trong qua điểm cầu Trung Thắng.

Hình ảnh chiếc thuyền bị dòng nước xiết nhấn chìm.(Ảnh: Người dân cung cấp)

Thời điểm này, do ảnh hưởng của mưa lớn trong những ngày qua, nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh và chảy xiết khiến chiếc thuyền bị trôi. Một số người trên thuyền bị rơi xuống sông.

Phát hiện sự việc, lực lượng công an, bộ đội đang làm nhiệm vụ ứng trực tại khu vực đã nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ. Nhờ được trang bị áo phao, cả 10 người dân được đưa lên bờ an toàn.

Sau sự cố, trước tình hình nước lũ tiếp tục dâng cao, UBND xã Yên Hòa đã chỉ đạo tạm dừng toàn bộ hoạt động sử dụng thuyền để đưa người qua sông nhằm đảm bảo an toàn.

“Nước lũ từ thượng nguồn chảy về mạnh, dâng cao, xã đã chỉ đạo tạm dừng tất cả hoạt động đưa người qua sông để đảm bảo an toàn. Trừ trường hợp khẩn cấp, có người cần đưa đi cấp cứu thì xã sẽ nghiên cứu phương án để đảm bảo an toàn”, ông Truyền cho biết.

Trước đó, vào tháng 10/2025, cầu Trung Thắng bị lũ cuốn trôi, khiến hơn 300 hộ dân với khoảng 1.400 người tại các bản vùng trong xã Yên Hòa bị chia cắt.

Sau đó, chính quyền địa phương xây dựng một cây cầu tạm để phục vụ nhu cầu đi lại. Tuy nhiên, trong đợt mưa lũ cuối tháng 8 vừa qua, cây cầu tạm này tiếp tục bị nước lũ cuốn trôi.

Để duy trì việc đi lại của người dân và học sinh, xã Yên Hòa thành lập tổ công tác sử dụng thuyền đưa người qua sông. Tuy nhiên, do phương tiện nhỏ, sức chở hạn chế, việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào thời điểm đông người.

Khi mưa lũ diễn biến phức tạp, nước sông dâng cao và chảy xiết, việc di chuyển bằng thuyền tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, như sự cố xảy ra chiều 16/9.

Theo lãnh đạo UBND xã Yên Hòa, khi nước sông rút, địa phương sẽ xây dựng một cây cầu tạm để phục vụ nhu cầu đi lại giữa hai bờ trong thời gian chờ cầu Trung Thắng mới hoàn thành.

Cầu Trung Thắng mới hiện đang được xây dựng với tổng mức đầu tư khoảng 34 tỷ đồng.

Trong thời gian chờ công trình mới hoàn thành, chính quyền địa phương đang phải tìm phương án duy trì việc đi lại thiết yếu cho người dân, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến phức tạp.