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Xã hội

Nhiều trường ở Hà Nội cho học sinh nghỉ học tránh mưa ngập

Do mưa lớn kéo dài, sáng 17/9, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã cho học sinh nghỉ học, học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh.

Bình Nguyên

Sáng sớm nay (17/9), nhiều tuyến đường ở Hà Nội đã ngập sâu do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, đặc biệt là cơn lớn đêm qua, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, trong đó có học sinh và phụ huynh.

Theo quy định, với thời tiết cực đoan (mưa bão, ngập lụt), Sở GDĐT hoặc Hiệu trưởng các trường chủ động việc cho học sinh đi học trực tiếp hay trực tuyến căn cứ vào diễn biến thời tiết tại địa bàn.

Nhằm hạn chế việc di chuyển trong điều kiện đường ngập, bảo đảm an toàn cho học sinh và phụ huynh, nhiều trường ở Hà Nội đã chủ động cho học sinh nghỉ học, điều chỉnh hình thức học hoặc lùi giờ vào lớp...

Khoảng 6h sáng (17/9), Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu phát thông báo khẩn về việc chuyển sang học trực tuyến. Nhà trường đề nghị phụ huynh phối hợp để học sinh tham gia đầy đủ, đúng giờ, đồng thời ưu tiên bảo đảm an toàn, hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu. “Nhà trường sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật kịp thời nếu có điều chỉnh”, thông báo nêu.

Tại Hà Nội, nhiều tuyến đường ngập sâu . Ảnh: Quang Quyết/TTXVN
Tại Hà Nội, nhiều tuyến đường ngập sâu . Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức (phường Tây Mỗ, Hà Nội) cũng gửi thông báo khẩn đến phụ huynh về việc cho học sinh nghỉ học ngày 17/9 do khu vực cổng điểm trường chính và phân hiệu 1 bị ngập sâu.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, nhà trường đề nghị phụ huynh không đưa học sinh đến trường, đồng thời chủ động sắp xếp việc chăm sóc các con tại nhà trong thời gian nghỉ học. Nhà trường sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, ngập úng và thông báo kế hoạch học tập tiếp theo đến phụ huynh khi có thông tin cụ thể.

Tương tự, tại Trường Mầm non Tây Mỗ, nhà trường thông báo cho học sinh nghỉ học hôm nay. Phụ huynh sẽ quản lý con tại nhà.

Trường Marie Curie cũng thông tin do mưa ngập, xe bus của trường không thể di chuyển đưa đón nên học sinh mẫu giáo, tiểu học, THCS và ca sáng THPT nghỉ học sáng 17/9. Đối với ca chiều bậc THPT, nhà trường sẽ có thông báo chậm nhất vào 11h trưa nay.

Cùng lúc, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Lương Thế Vinh (cơ sở Tân Triều) cũng cho biết chuyển sang học online. Còn trường Tiểu học và THCS Newton đưa ra hai phương án. Những gia đình ở khu vực bị ngập, di chuyển khó khăn có thể cho con ở nhà. Căn cứ số lượng, trường cân nhắc tổ chức học trực tuyến. Với nhóm vẫn đi học, thời gian vào lớp lùi 15 phút, xuống 8h.

Hệ thống Giáo dục Alpha cũng sớm thông báo tới phụ huynh học sinh về việc nghỉ học do trường nằm trong khu vực ngập sâu.

Không chỉ các trường phổ thông, một số trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội cũng thông báo chuyển học trực tuyến. Khoa Công nghệ thông tin của Trường ĐH Xây dựng phát thông báo: Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều khu vực ngập sâu, theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu Trường, các lớp học trong hôm nay (ngày 17/9), chuyển sang hình thức trực tuyến.

Theo thông báo của Trường Phenikaa, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ đêm 16/9 đến sáng 17/9/2026, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có khu vực đường vào trường bị ngập sâu, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi di chuyển. Bên cạnh đó, tình trạng mất điện tại nhiều khu vực cũng chưa bảo đảm điều kiện tổ chức dạy và học trực tuyến. Để bảo đảm an toàn cho học sinh, nhà trường cho học sinh toàn hệ thống nghỉ học ngày 17/9/2026.

Trong khi đó, Trường THPT Khoa học Giáo dục (thuộc Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng thông báo chuyển sang học trực tuyến.

"Nhằm đặt sự an toàn của học sinh lên hàng đầu, Ban giám hiệu Trường THPT Khoa học Giáo dục quyết định triển khai hình thức dạy và học trực tuyến trong ngày 17/9. Để các tiết học diễn ra xuyên suốt và hiệu quả, nhà trường đề nghị phụ huynh hỗ trợ chuẩn bị chu đáo về thiết bị, đường truyền mạng cũng như bố trí không gian học tập yên tĩnh, tốt nhất cho các con”, thông báo trường nêu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong 9 giờ tới, Hà Nội có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa rào và giông. Một số khu vực được dự báo có mưa gồm Dương Nội, An Khánh, Yên Lãng, Hà Đông, Phú Lương, Kiến Hưng, Chương Mỹ, Khương Đình, Láng...

Mời độc giả xem video Lai Châu, mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến quốc lộ (Nguồn VTV1)

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#Hà Nội #nghỉ học #mưa ngập #học trực tuyến #giáo dục #trường học

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