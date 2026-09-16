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[GALLERY] Tò he níu chân du khách giữa chợ Trung thu phố cổ Hàng Mã

Xã hội

[GALLERY] Tò he níu chân du khách giữa chợ Trung thu phố cổ Hàng Mã

Giữa sắc màu rực rỡ của chợ Trung thu phố cổ Hàng Mã, gian hàng tò he trở thành điểm dừng chân của người tìm lại ký ức và du khách lần đầu khám phá.

Thiên Anh
Trong không khí rực rỡ của chợ Trung thu phố cổ, những gian hàng đồ chơi truyền thống tạo nên một sắc màu riêng giữa phố Hàng Mã. Dù không quá lớn nhưng gian hàng tò he vẫn khiến nhiều người dừng lại quan sát những hình thù được tạo nên từ những khối bột màu.
Trong không khí rực rỡ của chợ Trung thu phố cổ, những gian hàng đồ chơi truyền thống tạo nên một sắc màu riêng giữa phố Hàng Mã. Dù không quá lớn nhưng gian hàng tò he vẫn khiến nhiều người dừng lại quan sát những hình thù được tạo nên từ những khối bột màu.
Từ những khối bột đơn sắc, hình dáng nhân vật dần hiện lên qua từng thao tác nặn, vê, gắn và chỉnh sửa của người nghệ nhân nặn tò he.
Từ những khối bột đơn sắc, hình dáng nhân vật dần hiện lên qua từng thao tác nặn, vê, gắn và chỉnh sửa của người nghệ nhân nặn tò he.
Những con vật, nhân vật quen thuộc hay hình ảnh gắn với Trung thu được thu nhỏ thành những tác phẩm nhiều màu sắc.
Những con vật, nhân vật quen thuộc hay hình ảnh gắn với Trung thu được thu nhỏ thành những tác phẩm nhiều màu sắc.
Với nhiều người Việt, những hình hài nhỏ bé ấy không chỉ là món đồ chơi mà còn gợi lại một phần ký ức Trung thu của những năm tháng trước.
Với nhiều người Việt, những hình hài nhỏ bé ấy không chỉ là món đồ chơi mà còn gợi lại một phần ký ức Trung thu của những năm tháng trước.
Trẻ em hôm nay tiếp cận tò he theo một cách khác khi được trực tiếp nhìn người thợ tạo hình món đồ chơi ngay trước mắt.
Trẻ em hôm nay tiếp cận tò he theo một cách khác khi được trực tiếp nhìn người thợ tạo hình món đồ chơi ngay trước mắt.
Với du khách nước ngoài, tò he là một trải nghiệm mới lạ khi món đồ chơi được tạo hình trực tiếp ngay tại gian hàng.
Với du khách nước ngoài, tò he là một trải nghiệm mới lạ khi món đồ chơi được tạo hình trực tiếp ngay tại gian hàng.
Sự tò mò khiến những vị khách lần đầu biết đến tò he dành nhiều thời gian hơn để quan sát cách những hình nhân nhỏ được tạo ra.
Sự tò mò khiến những vị khách lần đầu biết đến tò he dành nhiều thời gian hơn để quan sát cách những hình nhân nhỏ được tạo ra.
Giữa những món đồ chơi hiện đại, tò he tạo ra một sự tương phản bằng chất liệu thủ công và cách làm hoàn toàn trực tiếp.
Giữa những món đồ chơi hiện đại, tò he tạo ra một sự tương phản bằng chất liệu thủ công và cách làm hoàn toàn trực tiếp.
Từ những mẫu đơn giản đến tác phẩm cầu kỳ, tò he ngày nay có thêm nhiều hình thức tạo hình nhưng vẫn giữ đặc trưng của một món đồ chơi làm thủ công.
Từ những mẫu đơn giản đến tác phẩm cầu kỳ, tò he ngày nay có thêm nhiều hình thức tạo hình nhưng vẫn giữ đặc trưng của một món đồ chơi làm thủ công.
Một món tò he nhỏ theo chân du khách rời khỏi gian hàng, tiếp tục câu chuyện Trung thu trên những con phố của khu phố cổ.
Một món tò he nhỏ theo chân du khách rời khỏi gian hàng, tiếp tục câu chuyện Trung thu trên những con phố của khu phố cổ.
Giữa một Hàng Mã ngày càng nhiều sắc màu mới, những con tò he vẫn có cách riêng để giữ chân người qua đường: bằng ký ức với người Việt và sự tò mò với những vị khách lần đầu gặp gỡ.
Giữa một Hàng Mã ngày càng nhiều sắc màu mới, những con tò he vẫn có cách riêng để giữ chân người qua đường: bằng ký ức với người Việt và sự tò mò với những vị khách lần đầu gặp gỡ.
Hình ảnh đầu lân được hoàn thiện qua bàn tay của nghệ nhân nặn tò he.
Hình ảnh đầu lân được hoàn thiện qua bàn tay của nghệ nhân nặn tò he.
Mời quý độc giả xem video: Nặn tò he cùng nghệ nhân | Hà Nội đến để yêu - Nguồn: HTV - Đài Hà Nội.
Thiên Anh
#Tò he #Chợ Trung thu #Hàng Mã #Thủ công #Ký ức #Du lịch

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