TikToker Phạm Tuấn bị điều tra trong vụ đồng tiền điện tử Bitcoin Defi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa phát thông báo tìm bị hại liên quan vụ án Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông khởi tố ngày 18/8 và vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2021 trên địa bàn và một số địa phương.

Điều tra ban đầu của công an xác định, khoảng năm 2021, Dương Nguyên Hùng, (51 tuổi), Nguyễn Tiến Chiến (44 tuổi), Đinh Bạt Hùng (44 tuổi) và Trần Tú Anh (36 tuổi) đã bàn bạc, tạo lập, quản lý, điều hành đồng tiền điện tử Bitcoin Defi.

Bốn nghi phạm trên cùng Phạm Tuấn và Mai Thế Tùng (44 tuổi) đã tổ chức các sự kiện quảng cáo, giới thiệu. Mục đích nhằm thu hút, lôi kéo người đầu tư vào đồng tiền điện tử Bitcoin Defi rồi chiếm đoạt tiền.

Công an đề nghị người nào bị chiếm đoạt tiền với phương thức, thủ đoạn như trên hãy liên hệ với Phòng cảnh sát hình sự ở số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, để phối hợp giải quyết.

Trước đó, ngày 22/8, Phạm Tuấn và 9 người khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố với cáo buộc Đưa hoặc sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông, theo điều 288 Bộ luật Hình sự.

Tuấn và đồng phạm bị cáo buộc sử dụng kênh YouTube Phạm Tuấn Entertainment để thường xuyên đăng tải các video mang nội dung băng nhóm, giang hồ, bạo lực học đường, có hình ảnh sử dụng dao, kiếm, súng để giải quyết mâu thuẫn. Nhóm này còn tự ý sử dụng hình ảnh một trường THPT tại tỉnh Bắc Ninh, gắn với nội dung là "một ngôi trường ưa bạo lực".

Phạm Tuấn, 25 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh, được biết đến với hình ảnh là người "anh em thân thiết" của Khá Bảnh. Tuấn nổi danh khi mở công ty có tên là Phạm Tuấn Entertainment, chuyên dạy giới trẻ về cách kiếm tiền qua các nền tảng mạng xã hội. Tài khoản Tiktok của Tuấn có hơn 2,6 triệu lượt theo dõi, Facebook có hơn 340.000 và Youtube có hơn 1 triệu người đăng ký.