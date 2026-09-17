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[GALLERY] Li i9 - SUV thuần điện đầu bảng ra mắt, liệu có về Việt Nam?

Số hóa - Xe

[GALLERY] Li i9 - SUV thuần điện đầu bảng ra mắt, liệu có về Việt Nam?

Thương hiệu Li Auto đã chính thức ra mắt mẫu SUV thuần điện mang tên i9. Tại thị trường Trung Quốc, xe có giá khởi điểm từ 369.800 NDT (khoảng 1,294 tỷ đồng).

Tâm Võ
Li Auto đã chính thức ra mắt mẫu SUV thuần điện đầu bảng hoàn toàn mới mang tên i9 tại thị trường Trung Quốc. Về ngoại hình, mẫu xe SUV thuần điện này sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.225 x 1.970 x 1.752 mm và chiều dài cơ sở 3.168 mm. Đáng chú ý, dù là một mẫu SUV đầu bảng, Li i9 có chiều rộng được kiểm soát ở mức 1.970 mm.
Li Auto đã chính thức ra mắt mẫu SUV thuần điện đầu bảng hoàn toàn mới mang tên i9 tại thị trường Trung Quốc. Về ngoại hình, mẫu xe SUV thuần điện này sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.225 x 1.970 x 1.752 mm và chiều dài cơ sở 3.168 mm. Đáng chú ý, dù là một mẫu SUV đầu bảng, Li i9 có chiều rộng được kiểm soát ở mức 1.970 mm.
Kết hợp với hệ thống đánh lái điện tử và đánh lái bánh sau, mẫu xe SUV thuần điện này có bán kính quay vòng nhỏ nhất 5,3 m, mang lại sự thuận tiện trong quá trình sử dụng hàng ngày. Điểm nhấn của mẫu xe Trung Quốc này chính là hệ số lực cản không khí cực thấp, chỉ 0,215 Cd.
Kết hợp với hệ thống đánh lái điện tử và đánh lái bánh sau, mẫu xe SUV thuần điện này có bán kính quay vòng nhỏ nhất 5,3 m, mang lại sự thuận tiện trong quá trình sử dụng hàng ngày. Điểm nhấn của mẫu xe Trung Quốc này chính là hệ số lực cản không khí cực thấp, chỉ 0,215 Cd.
Con số lực cản này thuộc mức thấp nhất trong số các xe SUV sản xuất hàng loạt trên toàn cầu. Có được hệ số lực cản không khí ấn tượng này một phần là nhờ thiết kế ngoại thất mượt mà của Li i9. Xe tiếp tục duy trì phong cách thiết kế gia đình và gợi liên tưởng đến MPV.
Con số lực cản này thuộc mức thấp nhất trong số các xe SUV sản xuất hàng loạt trên toàn cầu. Có được hệ số lực cản không khí ấn tượng này một phần là nhờ thiết kế ngoại thất mượt mà của Li i9. Xe tiếp tục duy trì phong cách thiết kế gia đình và gợi liên tưởng đến MPV.
Li i9 chạy điện hoàn toàn mới được trang bị cụm đèn pha thông minh dạng vòng sao ở phía trước, hỗ trợ đèn pha thông minh ADB. Phần đầu xe ngắn và đuôi xe dài tạo cảm giác thon dài, thanh thoát cho mẫu SUV cỡ lớn này.
Li i9 chạy điện hoàn toàn mới được trang bị cụm đèn pha thông minh dạng vòng sao ở phía trước, hỗ trợ đèn pha thông minh ADB. Phần đầu xe ngắn và đuôi xe dài tạo cảm giác thon dài, thanh thoát cho mẫu SUV cỡ lớn này.
Nhìn từ bên sườn, khu vực từ cột A kéo dài đến cột D sử dụng thiết kế phẳng hoàn toàn, kết hợp với cửa sổ bên kéo dài giúp giảm cảm giác nặng nề thường thấy trên những mẫu SUV cỡ lớn truyền thống. Phía sau xe sử dụng các đường nét ngang nhiều tầng, kết hợp với đèn hậu liền mạch và các chi tiết mạ crôm được bố trí vừa phải.
Nhìn từ bên sườn, khu vực từ cột A kéo dài đến cột D sử dụng thiết kế phẳng hoàn toàn, kết hợp với cửa sổ bên kéo dài giúp giảm cảm giác nặng nề thường thấy trên những mẫu SUV cỡ lớn truyền thống. Phía sau xe sử dụng các đường nét ngang nhiều tầng, kết hợp với đèn hậu liền mạch và các chi tiết mạ crôm được bố trí vừa phải.
Mẫu xe mới cung cấp 8 màu sơn ngoại thất gồm đen Diamond Black, trắng Pearl White, bạc Stream Silver, xám Amethyst Gray, xám Quantum Titanium, xám New Elephant Gray, vàng kim Ebony Gold và xanh dương Misty Sea Blue. Bên cạnh đó là 3 tùy chọn mâm gồm loại 21 inch với thiết kế giảm lực cản không khí, loại 21 inch 7 chấu thể thao và loại 22 inch.
Mẫu xe mới cung cấp 8 màu sơn ngoại thất gồm đen Diamond Black, trắng Pearl White, bạc Stream Silver, xám Amethyst Gray, xám Quantum Titanium, xám New Elephant Gray, vàng kim Ebony Gold và xanh dương Misty Sea Blue. Bên cạnh đó là 3 tùy chọn mâm gồm loại 21 inch với thiết kế giảm lực cản không khí, loại 21 inch 7 chấu thể thao và loại 22 inch.
Nội thất của SUV điện Li i9 2026 tiếp tục duy trì thiết kế 3 màu phân tầng. Xe có hai tùy chọn màu nội thất là trắng-xám và nâu-cà phê. Các họa tiết hình thoi kết hợp với chất liệu kim loại nhẹ tạo cảm giác sang trọng và bớt nặng nề cho nội thất.
Nội thất của SUV điện Li i9 2026 tiếp tục duy trì thiết kế 3 màu phân tầng. Xe có hai tùy chọn màu nội thất là trắng-xám và nâu-cà phê. Các họa tiết hình thoi kết hợp với chất liệu kim loại nhẹ tạo cảm giác sang trọng và bớt nặng nề cho nội thất.
Theo công bố chính thức của hãng, tổng diện tích kính trên toàn xe đạt 7,5 m², qua đó nhấn mạnh cảm giác thoáng đãng của khu vực nội thất. Kết hợp với cách bố trí ghế dạng bậc thang, tầm nhìn của hành khách ở cả ba hàng ghế được cải thiện tương đối. Ghế ngồi cũng là một trong những điểm nổi bật của Li i9.
Theo công bố chính thức của hãng, tổng diện tích kính trên toàn xe đạt 7,5 m², qua đó nhấn mạnh cảm giác thoáng đãng của khu vực nội thất. Kết hợp với cách bố trí ghế dạng bậc thang, tầm nhìn của hành khách ở cả ba hàng ghế được cải thiện tương đối. Ghế ngồi cũng là một trong những điểm nổi bật của Li i9.
Xe được trang bị tiêu chuẩn 4 ghế không trọng lực và có thể mở đồng thời một lúc. Đây là một trang bị chưa từng xuất hiện trên các mẫu xe cùng phân khúc. Hàng ghế thứ hai sử dụng 2 ghế không trọng lực xoay hai chiều cỡ lớn. Kết hợp với bàn, hệ thống này có thể tạo ra các chế độ phòng khách, phòng ngủ, rạp chiếu phim...
Xe được trang bị tiêu chuẩn 4 ghế không trọng lực và có thể mở đồng thời một lúc. Đây là một trang bị chưa từng xuất hiện trên các mẫu xe cùng phân khúc. Hàng ghế thứ hai sử dụng 2 ghế không trọng lực xoay hai chiều cỡ lớn. Kết hợp với bàn, hệ thống này có thể tạo ra các chế độ phòng khách, phòng ngủ, rạp chiếu phim...
Những trang bị khác của xe gồm có tủ lạnh 10 lít hoàn toàn mới có thể làm mát/hâm nóng/hỗ trợ cấp đông/làm lạnh; hệ thống âm thanh Home Theater 9.3.6 kênh với 29 loa, công suất cực đại 4.960 W; màn hình toàn cảnh 29 inch độ phân giải 6K đặc trưng ở phía trước và màn hình giải trí 21 inch độ phân giải 4K ở phía sau, hỗ trợ trượt 120 mm theo cả 2 hướng
Những trang bị khác của xe gồm có tủ lạnh 10 lít hoàn toàn mới có thể làm mát/hâm nóng/hỗ trợ cấp đông/làm lạnh; hệ thống âm thanh Home Theater 9.3.6 kênh với 29 loa, công suất cực đại 4.960 W; màn hình toàn cảnh 29 inch độ phân giải 6K đặc trưng ở phía trước và màn hình giải trí 21 inch độ phân giải 4K ở phía sau, hỗ trợ trượt 120 mm theo cả 2 hướng
. Không chỉ tiện nghi và rộng rãi, Li i9 còn sở hữu gói trí thông minh hiện thân tùy chọn, sử dụng 2 chip Mach M100 với tổng năng lực tính toán 1.280 TOPS cùng 4 cảm biến LiDAR. Trong khi đó, 1 cảm biến LiDAR là trang bị tiêu chuẩn của xe. Kết hợp với 8 radar tầm gần UWB độ chính xác cao và 11 camera, hệ thống được kỳ vọng đáp ứng những yêu cầu trong tương lai.
. Không chỉ tiện nghi và rộng rãi, Li i9 còn sở hữu gói trí thông minh hiện thân tùy chọn, sử dụng 2 chip Mach M100 với tổng năng lực tính toán 1.280 TOPS cùng 4 cảm biến LiDAR. Trong khi đó, 1 cảm biến LiDAR là trang bị tiêu chuẩn của xe. Kết hợp với 8 radar tầm gần UWB độ chính xác cao và 11 camera, hệ thống được kỳ vọng đáp ứng những yêu cầu trong tương lai.
Li i9 sử dụng hệ dẫn động 4 bánh với mô-tơ điện không đồng bộ phía trước kết hợp mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu phía sau. Hệ thống có tổng công suất 536 mã lực và tổng mô-men xoắn 660 Nm, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây. Xe sử dụng bộ pin lithium ternary 101 kWh hỗ trợ sạc siêu nhanh 5C, cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện 705 km. Xe có thể chạy thêm 500 km chỉ sau 10 phút sạc.
Li i9 sử dụng hệ dẫn động 4 bánh với mô-tơ điện không đồng bộ phía trước kết hợp mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu phía sau. Hệ thống có tổng công suất 536 mã lực và tổng mô-men xoắn 660 Nm, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây. Xe sử dụng bộ pin lithium ternary 101 kWh hỗ trợ sạc siêu nhanh 5C, cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện 705 km. Xe có thể chạy thêm 500 km chỉ sau 10 phút sạc.
Cuối cùng là khung gầm với hệ thống treo tay đòn kép phía trước và liên kết 5 điểm phía sau. Xe còn được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén hai buồng, giảm chấn hai van cùng giảm chấn CDC biến thiên liên tục. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe này có giá khởi điểm từ 369.800 Nhân dân tệ (khoảng 1,294 tỷ đồng).
Cuối cùng là khung gầm với hệ thống treo tay đòn kép phía trước và liên kết 5 điểm phía sau. Xe còn được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén hai buồng, giảm chấn hai van cùng giảm chấn CDC biến thiên liên tục. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe này có giá khởi điểm từ 369.800 Nhân dân tệ (khoảng 1,294 tỷ đồng).
Video: Chi tiết SUV thuần điện đầu bảng Li i9 2026 mới.
Tâm Võ
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