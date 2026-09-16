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Xã hội

Vụ cháy khiến 5 người tử vong và màn giải cứu bằng những vỏ bom bia

Trong lúc ngọn lửa bùng dữ dội, nhóm nhân viên một quán bia gần hiện trường đã xếp chồng các vỏ bom bia làm bệ đỡ, hỗ trợ đưa 3 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Thiên Tuấn

Khoảng 1h50' ngày 16/9, ngọn lửa bùng phát tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Anh Vàng Mí Lử, quê xã Yên Minh, Tuyên Quang, nhân viên một quán bia gần hiện trường, cho biết sau khi phát hiện khói và lửa bốc lên từ ngôi nhà bên cạnh, quản lý quán lập tức hô hoán, thông báo cho người dân xung quanh.

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Anh Vàng Mí Lử kể lại giây phút hỗ trợ cứu người.

Các nhân viên nhanh chóng xách nước, sử dụng toàn bộ bình chữa cháy của quán để tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn, lực lượng tại chỗ không thể khống chế ngọn lửa.

Trong lúc nguy cấp, nhóm nhân viên nghe tiếng kêu cứu từ tầng 4 của ngôi nhà: “Mọi người ơi, bà con ơi giúp em với”. Không chần chừ, họ xếp chồng các vỏ bom bia thành bệ đỡ để hỗ trợ những người mắc kẹt thoát ra ngoài.

Theo anh Lử, nhóm nhân viên đã hỗ trợ đưa hai mẹ con trèo ra từ khu vực cửa sổ tầng 4 xuống an toàn. Sau đó, một nam thanh niên được xác định là con trai chủ nhà tuột theo đường dây điều hòa phía sau ngôi nhà xuống mái.

Nhóm nhân viên tiếp tục hỗ trợ, kéo nam thanh niên xuống đất. Người này bị bỏng nặng ở tay và tinh thần hoảng loạn khi được đưa ra ngoài.

“Lúc đó chúng tôi chỉ suy nghĩ làm sao cứu được mọi người thôi chứ không sợ hãi gì. Nhưng ngọn lửa to quá, không thể làm gì hơn”, anh Lử chia sẻ.

Theo báo cáo của Công an TP Hà Nội, ngay sau khi nhận tin báo cháy, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, 10 và 14 đến hiện trường.

Thời điểm tiếp cận, lực lượng chức năng xác định 4 người đã thoát nạn ra ngoài và còn người mắc kẹt bên trong.

Chỉ huy chữa cháy lập tức chỉ đạo triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời triển khai các mũi tấn công khống chế đám cháy, ngăn cháy lan.

Đến 2h45 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện Công an TP Hà Nội đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Video: Hiện trường vụ cháy khiến 5 người tử vong.
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