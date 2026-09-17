Bánh mì sourdough lên ngôi nhờ xu hướng tiêu dùng lành mạnh

Nhờ đặc tính lên men tự nhiên hỗ trợ tiêu hóa, sourdough đang dần thay thế bánh mì truyền thống để trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng.

Nghiên cứu mới nhất từ Quỹ Thực phẩm Ngũ cốc (GFF) phối hợp cùng Ipsos thực hiện trên 1.043 người trưởng thành tại Mỹ cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong thói quen tiêu dùng ngành bánh. Bánh mì lên men tự nhiên (sourdough) đang vươn lên thành dòng sản phẩm dẫn đầu xu hướng, vượt qua các loại bánh mì lát truyền thống.

Bánh mì sourdough đang vươn lên thành dòng sản phẩm dẫn đầu xu hướng, vượt qua các loại bánh mì lát truyền thống. (Ảnh: Caputo Flour)

Lợi ích sức khỏe thúc đẩy đà tăng trưởng

Kết quả khảo sát chỉ ra 20% người tham gia chọn sourdough là loại bánh mì lý tưởng nhất để làm sandwich, và 19% kỳ vọng đây sẽ là thực phẩm chủ lực trong bếp gia đình suốt 5 năm tới. Trong năm vừa qua, 31% người tiêu dùng cho biết đã tăng lượng tiêu thụ sourdough, tạo mức tăng trưởng ròng 17%. Dòng sản phẩm này nhận được sự ưa chuộng xuyên suốt các thế hệ, từ Gen Z (11%), Millennials (10%), Gen X (9%) đến Baby Boomers (8%).

Động lực chính đằng sau sự tăng trưởng này xuất phát từ yếu tố sức khỏe. Khác với dòng sản phẩm dùng men công nghiệp, sourdough được làm từ bột mì, nước và muối thông qua quá trình lên men chậm kéo dài từ 12 đến 24 giờ bằng men cái tự nhiên và vi khuẩn axit lactic.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Yvette Hill tại Colorado (Mỹ), quá trình lên men tự nhiên tạo ra prebiotic và probiotic hỗ trợ hệ tiêu hóa, đồng thời làm giảm chỉ số đường huyết (GI) của bánh mì. Khoảng 53% người tiêu dùng khảo sát tin rằng sourdough tốt cho đường ruột hơn bánh mì thông thường.

Thị trường Việt Nam đón nhận dòng sản phẩm thủ công

Xu hướng tiêu thụ sản phẩm lên men tự nhiên cũng đang lan rộng tại các đô thị lớn ở Việt Nam như TPHCM và Hà Nội. Tại thị trường nội địa, mức giá của bánh mì sourdough hiện cao hơn đáng kể so với các dòng bánh mì truyền thống do quy trình sản xuất thủ công tốn thời gian.

Một ổ bánh mì sourdough nguyên bản có giá dao động từ 80.000-150.000 đồng tùy kích thước, trong khi các dòng biến tấu bổ sung hạt dinh dưỡng hoặc trái cây khô có thể đạt mức 180.000-220.000 đồng/ổ.

Chị Quỳnh Anh, chủ một tiệm bánh thủ công tại Hà Nội chia sẻ với Tri thức và Cuộc sống: "Nếu như vài năm trước khách hàng chủ yếu là người nước ngoài, thì hiện nay hơn 60% đơn hàng sourdough hằng ngày đến từ người tiêu dùng trẻ và các gia đình Việt. Khách hàng sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn cho những sản phẩm lên men tự nhiên, không phụ gia và tốt cho tiêu hóa".

Sự kết hợp giữa giá trị dinh dưỡng và phương pháp làm bánh truyền thống đang giúp sourdough dần khẳng định vị thế bền vững trong phân khúc thực phẩm cao cấp tại nhiều thị trường.