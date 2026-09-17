[GALLERY] Hà Nội ngập sâu, giao thông tê liệt sau trận mưa lớn

Mưa lớn cũng khiến việc đưa đón học sinh, đi làm của người dân bị ảnh hưởng. Nhiều người phải mất nhiều thời gian để vượt qua các tuyến đường ngập và ùn tắc.