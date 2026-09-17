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[GALLERY] Hà Nội ngập sâu, giao thông tê liệt sau trận mưa lớn

Xã hội

[GALLERY] Hà Nội ngập sâu, giao thông tê liệt sau trận mưa lớn

Mưa lớn cũng khiến việc đưa đón học sinh, đi làm của người dân bị ảnh hưởng. Nhiều người phải mất nhiều thời gian để vượt qua các tuyến đường ngập và ùn tắc.

Thiên Tuấn
Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến rạng sáng 17/9 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu, giao thông gặp khó khăn, nhiều phương tiện chết máy và ùn tắc kéo dài trong giờ cao điểm.
Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến rạng sáng 17/9 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu, giao thông gặp khó khăn, nhiều phương tiện chết máy và ùn tắc kéo dài trong giờ cao điểm.
Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, lượng mưa phổ biến trên địa bàn thành phố đạt 80-160mm; một số điểm ghi nhận lượng mưa rất lớn như Từ Liêm 199mm, Hai Bà Trưng 188mm, Tây Mỗ 177,3mm và Cầu Giấy 175,4mm.
Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, lượng mưa phổ biến trên địa bàn thành phố đạt 80-160mm; một số điểm ghi nhận lượng mưa rất lớn như Từ Liêm 199mm, Hai Bà Trưng 188mm, Tây Mỗ 177,3mm và Cầu Giấy 175,4mm.
Đến sáng 17/9, hàng loạt tuyến đường xuất hiện điểm ngập như Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Phan Văn Trường, Trần Bình, Tố Hữu, Lương Thế Vinh, Huỳnh Thúc Kháng, Giang Văn Minh... Nước phủ mặt đường khiến nhiều phương tiện di chuyển chậm, một số xe chết máy.
Đến sáng 17/9, hàng loạt tuyến đường xuất hiện điểm ngập như Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Phan Văn Trường, Trần Bình, Tố Hữu, Lương Thế Vinh, Huỳnh Thúc Kháng, Giang Văn Minh... Nước phủ mặt đường khiến nhiều phương tiện di chuyển chậm, một số xe chết máy.
Tại nhiều trục giao thông lớn, tình trạng ùn tắc kéo dài khi lượng phương tiện tăng cao trong giờ đi làm, đưa trẻ đến trường.
Tại nhiều trục giao thông lớn, tình trạng ùn tắc kéo dài khi lượng phương tiện tăng cao trong giờ đi làm, đưa trẻ đến trường.
Khu vực sân vận động Mỹ Đình ngập úng cục bộ gây khó cho việc di chuyển.
Khu vực sân vận động Mỹ Đình ngập úng cục bộ gây khó cho việc di chuyển.
Giao thông "hỗn loạn" trong thời tiết mưa lớn.
Giao thông "hỗn loạn" trong thời tiết mưa lớn.
Vành đai 3, Phan Trọng Tuệ, khu vực cầu Chương Dương và nhiều nút giao cũng ghi nhận tình trạng ùn ứ, khiến việc di chuyển của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Vành đai 3, Phan Trọng Tuệ, khu vực cầu Chương Dương và nhiều nút giao cũng ghi nhận tình trạng ùn ứ, khiến việc di chuyển của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều vị trí ngập úng gây ra cảnh báo nguy hiểm.
Nhiều vị trí ngập úng gây ra cảnh báo nguy hiểm.
Tại các tuyến phố, cảnh người dân chật vật di chuyển diễn ra từ sáng sớm. Xe máy phải chạy chậm, dò từng đoạn đường ngập; ô tô nối thành hàng dài, nhích từng mét.
Tại các tuyến phố, cảnh người dân chật vật di chuyển diễn ra từ sáng sớm. Xe máy phải chạy chậm, dò từng đoạn đường ngập; ô tô nối thành hàng dài, nhích từng mét.
Nhiều điểm nước ngập khiến mặt đường gần như biến thành những "dòng sông", phương tiện bị dồn ứ, giao thông ùn tắc kéo dài. Không ít người đi xe máy phải dắt bộ qua những đoạn ngập sâu. Có người cố gắng tìm đường vòng nhưng các tuyến xung quanh cũng ùn ứ.
Nhiều điểm nước ngập khiến mặt đường gần như biến thành những "dòng sông", phương tiện bị dồn ứ, giao thông ùn tắc kéo dài. Không ít người đi xe máy phải dắt bộ qua những đoạn ngập sâu. Có người cố gắng tìm đường vòng nhưng các tuyến xung quanh cũng ùn ứ.
Trong khi đó, tại những khu vực trũng, nước tràn vào lòng đường, che khuất mặt đường và khiến việc di chuyển càng thêm khó khăn.
Trong khi đó, tại những khu vực trũng, nước tràn vào lòng đường, che khuất mặt đường và khiến việc di chuyển càng thêm khó khăn.
Khung cảnh giao thông giờ cao điểm vì thế trở nên hỗn loạn: dòng xe ken đặc, tiếng còi xe liên tục, người dân vội vã tìm cách thoát khỏi các điểm ngập. Những chiếc xe máy chết máy phải dựng tạm bên đường, trong khi ô tô nối đuôi nhau kéo dài.
Khung cảnh giao thông giờ cao điểm vì thế trở nên hỗn loạn: dòng xe ken đặc, tiếng còi xe liên tục, người dân vội vã tìm cách thoát khỏi các điểm ngập. Những chiếc xe máy chết máy phải dựng tạm bên đường, trong khi ô tô nối đuôi nhau kéo dài.
Theo cơ quan chức năng, nhiều điểm ngập đã được ghi nhận trên địa bàn thành phố. Lực lượng thoát nước và cảnh sát giao thông được triển khai tại các khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân, phân luồng giao thông và xử lý tình trạng ùn tắc.
Theo cơ quan chức năng, nhiều điểm ngập đã được ghi nhận trên địa bàn thành phố. Lực lượng thoát nước và cảnh sát giao thông được triển khai tại các khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân, phân luồng giao thông và xử lý tình trạng ùn tắc.
Thiên Tuấn
#ngập lụt #giao thông #hà nội #ùn tắc #tê liệt #ngập úng

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