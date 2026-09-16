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[GALLERY] Ngổn ngang hiện trường Mercedes tông loạt xe máy đang chờ đèn đỏ

Xã hội

[GALLERY] Ngổn ngang hiện trường Mercedes tông loạt xe máy đang chờ đèn đỏ

Ôtô Mercedes mất lái tông và cuốn nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ trên đường Trường Chinh khiến nhiều người bị thương; phương tiện nằm la liệt.

Xuân Danh
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h trưa 16/9 trên đường Trường Chinh (đoạn đối diện cổng Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tân Sơn, TP HCM) khiến nhiều người bị thương
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h trưa 16/9 trên đường Trường Chinh (đoạn đối diện cổng Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tân Sơn, TP HCM) khiến nhiều người bị thương
Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên dòng xe máy lưu thông trên đường Trường Chinh hướng từ vòng xoay Lăng Cha Cả về An Sương. Khi đến đoạn đối diện cổng Khu công nghiệp Tân Bình, nhiều người đi xe máy dừng chờ đèn đỏ để qua đường thì bị ô tô Mercedes lưu thông cùng chiều phía sau lao tới tông.
Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên dòng xe máy lưu thông trên đường Trường Chinh hướng từ vòng xoay Lăng Cha Cả về An Sương. Khi đến đoạn đối diện cổng Khu công nghiệp Tân Bình, nhiều người đi xe máy dừng chờ đèn đỏ để qua đường thì bị ô tô Mercedes lưu thông cùng chiều phía sau lao tới tông.
Chiếc ô tô hiệu Mercedes sau khi tông và cuốn nhiều xe máy vào gầm mới dừng lại.
Chiếc ô tô hiệu Mercedes sau khi tông và cuốn nhiều xe máy vào gầm mới dừng lại.
Vụ tai nạn khiến một số nạn nhân bị thương, xây xát, nhiều người một phen kinh hoàng. Nạn nhân bị thương được chuyển đi cấp cứu sau đó.
Vụ tai nạn khiến một số nạn nhân bị thương, xây xát, nhiều người một phen kinh hoàng. Nạn nhân bị thương được chuyển đi cấp cứu sau đó.
“Tôi đang chờ đèn đỏ để qua đường vào cổng Khu công nghiệp Tân Bình thì nghe tiếng hét “chạy đi”, nhìn lại thì thấy ô tô tông nhiều xe máy, nhiều người khóc gào, có người bị thương nặng hình như gãy chân. Tôi may mắn không bị sao nhưng ám ảnh thật”, nữ nhân chứng kể.
“Tôi đang chờ đèn đỏ để qua đường vào cổng Khu công nghiệp Tân Bình thì nghe tiếng hét “chạy đi”, nhìn lại thì thấy ô tô tông nhiều xe máy, nhiều người khóc gào, có người bị thương nặng hình như gãy chân. Tôi may mắn không bị sao nhưng ám ảnh thật”, nữ nhân chứng kể.
Theo nữ nhân chứng, nhiều người đi xe máy sau tai nạn đã rời khỏi hiện trường do chỉ bị thương nhẹ. Tại hiện trường, 3 xe máy nằm dưới bánh ô tô, các phương tiện bị hư hỏng, biến dạng.
Theo nữ nhân chứng, nhiều người đi xe máy sau tai nạn đã rời khỏi hiện trường do chỉ bị thương nhẹ. Tại hiện trường, 3 xe máy nằm dưới bánh ô tô, các phương tiện bị hư hỏng, biến dạng.
Nhận được tin báo, lực lượng CSGT có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực. Ảnh hưởng của vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng.
Nhận được tin báo, lực lượng CSGT có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực. Ảnh hưởng của vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng.
Đến 12h cùng ngày, xe cứu hộ đến cẩu ô tô rời khỏi hiện trường, giao thông qua khu vực dần ổn định trở lại.
Đến 12h cùng ngày, xe cứu hộ đến cẩu ô tô rời khỏi hiện trường, giao thông qua khu vực dần ổn định trở lại.
Xuân Danh
#Mercedes #tai nạn #Xe máy #giao thông #TP HCM #hiện trường

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