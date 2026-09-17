Rủ nhau sử dụng ma tuý, 4 thanh niên lĩnh gần 31 năm tù

Với cáo buộc tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Hoàng Xuân Long cùng 3 đồng phạm bị Toà án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt 30 năm 9 tháng tù.

Ngày 17/9, Toà án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh mở phiên toà xét xử sơ thẩm 3 bị cáo, gồm: Hoàng Xuân Long, Trịnh Long Vũ, Hoàng Xuân Tiến và Trần Thế Anh về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, trong các ngày 7 và 8/4/2026, tại một phòng trọ trên đường Ngô Đức Kế, thuộc tổ dân phố 6, phường Thành Sen (Hà Tĩnh). 4 bị cáo Hoàng Xuân Long (SN 1992), Trịnh Long Vũ (SN 2003), Hoàng Xuân Tiến (SN 1995), cùng trú phường Thành Sen và Trần Thế Anh (SN 1988, trú phường Hà Huy Tập), tỉnh Hà Tĩnh đã 2 lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Hoàng Quân

Lần thứ nhất, Hoàng Xuân Long, Trịnh Long Vũ, Trần Thế Anh và Hoàng Xuân Tiến cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Lần thứ hai, ngoài việc 4 bị cáo tiếp tục tổ chức sử dụng, Long và Vũ còn tổ chức cho Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1996, trú phường Thành Sen) sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoảng 2h15 ngày 8/4, Công an phường Thành Sen kiểm tra, phát hiện vụ việc. Sau đó, 4 bị cáo xin đầu thú và giao nộp các công cụ, phương tiện liên quan đến hành vi phạm tội.

Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Xuân Long 8 năm tù; Trần Thế Anh 7 năm 9 tháng tù; Trịnh Long Vũ và Hoàng Xuân Tiến mỗi bị cáo 7 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.