Hà Nội sáng 16/9 còn 6 điểm úng ngập, người dân cần lưu ý

Sau trận mưa lớn, Hà Nội sáng 16/9 ghi nhận 6 điểm úng ngập. Dự báo trong ngày tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ ngập tại vùng trũng thấp.

Mưa lớn kéo dài từ đêm 15 đến sáng 16/9 khiến một số tuyến phố tại Hà Nội tiếp tục xuất hiện tình trạng úng ngập, đọng nước, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong giờ cao điểm.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tính đến 6h ngày 16/9, trên địa bàn đơn vị quản lý ghi nhận 6 điểm úng ngập tại đường Cổ Linh, phố Ngọc Lâm, phố Phú Xá, phố Hoa Bằng (đoạn từ số 91 đến 97 và từ số 54 đến 56), phố Triều Khúc (đoạn từ ngõ 97 đến Ao Đình) và cuối ngõ 42 Giang Văn Minh.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ứng trực tại điểm ngập ở phố Triều Khúc.

Đáng chú ý, so với thời điểm sáng 15/9, tình trạng ngập tại một số khu vực từng được ghi nhận trên Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 6 không còn nằm trong danh sách điểm ngập được cập nhật lúc 6h ngày 16/9. Trong khi đó, một số điểm mới xuất hiện tại các tuyến phố nội thành. Đây là danh sách các điểm được ghi nhận trên địa bàn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội quản lý, không đồng nghĩa với toàn bộ các vị trí có thể phát sinh ngập trên địa bàn thành phố.

Từ 22h ngày 15/9 đến 6h ngày 16/9, lượng mưa tại một số khu vực ngoại thành Hà Nội tiếp tục ở mức cao. Mỹ Đức ghi nhận 155,3 mm, Phú Xuyên 141,5 mm, Vĩnh Thanh 129,3 mm và Xuân Mai 115,4 mm. Tại khu vực nội thành, trạm bơm Yên Sở ghi nhận 100,5 mm, Yên Nghĩa 95,9 mm và Hai Bà Trưng 99,1 mm.

Trước diễn biến mưa lớn, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết đang duy trì lực lượng ứng trực tại các khu vực trọng điểm, tăng cường kiểm tra các tuyến đường, tổ chức tua vớt rác tại các ga thu, cửa thu nước nhằm bảo đảm khả năng tiêu thoát.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, xây dựng phương án phân luồng, phòng ngừa ùn tắc và hỗ trợ người dân tại những khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lớn.

Nhiều trạm bơm cũng được vận hành để hỗ trợ tiêu thoát nước. Theo thông tin được cập nhật, trạm bơm Cầu Bươu vận hành 5/5 bơm, Hà Trì 4/4, Đa Sỹ 4/4, Mậu Lương 4/4, Cổ Nhuế 4/4, Bắc Thăng Long - Vân Trì 3/4 và Đồng Bông 1 vận hành 3/3 bơm.

Dự báo ngày và đêm 16/9, Hà Nội tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi có dông; lượng mưa cục bộ có thể trên 180 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị và những nơi có hệ thống thoát nước kém. Trong mưa dông, người dân cũng cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước tình hình trên, người tham gia giao thông cần theo dõi diễn biến mưa và thông tin cảnh báo ngập trước khi lựa chọn lộ trình. Với các tuyến đường xuất hiện nước dâng, người điều khiển phương tiện nên giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và hạn chế đi vào khu vực ngập sâu, đặc biệt tại các đoạn đường thấp, hầm chui và khu vực có khả năng che khuất miệng cống.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, xây dựng phương án phân luồng, phòng ngừa ùn tắc và hỗ trợ người dân tại những khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lớn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực xung yếu, sẵn sàng phương án ứng phó; đồng thời vận hành các công trình tiêu thoát nước theo quy trình và tăng cường thông tin để người dân chủ động phòng tránh.

Trong ngày 16/9, mưa lớn vẫn có khả năng tiếp diễn nên các điểm úng ngập có thể thay đổi theo lượng mưa và khả năng tiêu thoát nước. Người dân cần cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng trước khi di chuyển, nhất là vào các khung giờ cao điểm.