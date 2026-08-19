Dự báo thời tiết 19/8: Miền Bắc và Bắc Trung Bộ cao điểm mưa lớn diện rộng

Dự báo thời tiết ngày 19/8/2026, miền Bắc và Bắc Trung Bộ bước vào đợt cao điểm mưa lớn diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do tác động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao, miền Bắc và Trung Bộ sẽ đón một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài.

Cụ thể, từ sáng sớm 19/8 đến đêm 20/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Từ sáng sớm 19/8 đến ngày 20/8, khu vực trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 160mm.

Mưa lớn diện rộng ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ. Ảnh: Đ.H

Ngày và đêm 19/8, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 19/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Từ ngày 21/8, mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị giảm dần.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3 giờ).

Riêng thời tiết Hà Nội từ 19 đến sáng 20/8, có mưa vừa, mưa to và giông. Lượng mưa tại khu vực trung tâm, phía Nam và phía Tây thành phố phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm; phía Bắc 30-60mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Trong khi đó, ngày 19/8, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Dự báo thời tiết ngày 19/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng vùng núi có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ; phía Nam có nơi trên 32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Từ đêm 18-21/8, miền Bắc và Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn diện rộng, có nơi trên 300mm, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất. Ở Bắc Biển Đông, áp thấp nhiệt đới gây thời tiết xấu.

El Nino được dự báo tiếp tục mạnh lên nhanh, có thể đạt cường độ rất mạnh trong những tháng tới. Mưa lớn, nắng nóng và các hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn diễn biến phức tạp.

Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông đang di chuyển chậm theo hướng Tây, dự báo tiếp tục đổi hướng trong những ngày tới.