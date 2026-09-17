Cấp cứu thành công 2 bệnh nhân nam bị xoắn tinh hoàn trái

Hai bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong những giờ đầu, nhanh chóng được thăm khám, chẩn đoán và phẫu thuật, qua đó bảo toàn thành công tinh hoàn.

Ngày 17/9, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận hai thanh niên bị xoắn tinh hoàn trái tại hai cơ sở.

Được biết, cả hai người bệnh đều đến viện trong những giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng, nhanh chóng được thăm khám, chẩn đoán và phẫu thuật cấp cứu, qua đó bảo toàn thành công tinh hoàn.

Cụ thể, anh M.H.T. (28 tuổi, phường Gia Định) đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở chính vì đau dữ dội, đột ngột ở vùng bìu trái. Cơn đau xuất hiện khoảng 3 giờ trước đó và không giảm, nên người bệnh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận thấy đây là những dấu hiệu nghi ngờ xoắn tinh hoàn trái. Người bệnh được khẩn trương thực hiện các đánh giá cần thiết, chẩn đoán xoắn tinh hoàn trái và khẩn trương phẫu thuật cấp cứu.

Trong mổ, tinh hoàn trái đã tím do tình trạng thiếu máu sau xoắn. Sau khi thừng tinh được tháo xoắn, tưới máu được tái lập và tinh hoàn được làm ấm, màu sắc dần chuyển từ tím sang hồng, cho thấy tuần hoàn có sự phục hồi. Các bác sĩ quyết định bảo tồn và cố định tinh hoàn trái, đồng thời cố định tinh hoàn bên còn lại nhằm giảm nguy cơ xoắn về sau.

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật.

Không lâu sau đó, anh N.X.M. (20 tuổi, phường Bến Thành) cũng đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở Sài Gòn vì đau tức đột ngột ở vùng bìu trái.

Qua khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết trước đó đang ngủ thì bất ngờ thức giấc vì đau tinh hoàn trái dữ dội, cơn đau xuất hiện đột ngột khiến anh lo lắng.

Người bệnh tìm kiếm thông tin về triệu chứng trên mạng và nhận thấy biểu hiện của mình có nhiều điểm tương đồng với xoắn tinh hoàn, một tình trạng cần được cấp cứu sớm. Vì vậy, anh quyết định đến bệnh viện gần nhất ngay trong đêm thay vì tiếp tục theo dõi tại nhà hoặc chờ đến sáng.

Tại bệnh viện, người bệnh được tiếp nhận, thăm khám lâm sàng. Kết quả siêu âm Doppler phù hợp với xoắn tinh hoàn trái và quy trình phẫu thuật cấp cứu được triển khai ngay.

Trong mổ, tinh hoàn trái cũng đã có biểu hiện tím do giảm tưới máu. Sau khi tháo xoắn và làm ấm, tinh hoàn hồng dần trở lại, cho thấy tuần hoàn được phục hồi. Các bác sĩ tiến hành cố định tinh hoàn trái, đồng thời cố định tinh hoàn đối diện nhằm hạn chế nguy cơ xoắn trong tương lai.

Sau phẫu thuật, cả hai người bệnh được theo dõi sát. Tình trạng đau giảm, vết mổ ổn định, không ghi nhận diễn tiến bất thường và được xuất viện sau hai ngày điều trị.

Xoắn tinh hoàn thực chất là xoắn thừng tinh (mạch máu và ống dẫn tinh) dẫn đến tinh hoàn thiếu máu nuôi và tổn thương, hoại tử. Nếu để tình trạng xoắn quá lâu, tinh hoàn có thể bị tổn thương vĩnh viễn, ảnh hưởng tới khả năng sinh sản hoặc phải cắt bỏ. Xoắn tinh hoàn thường gặp ở trẻ em, thanh thiếu niên và nam giới trẻ. Biểu hiện thường gặp nhất là đau đột ngột và dữ dội một bên bìu hoặc tinh hoàn, có thể kèm theo: Sưng bìu, tinh hoàn nằm cao bất thường, đau lan lên bẹn hoặc bụng dưới, buồn nôn hoặc nôn.