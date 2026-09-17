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Xã hội

Lũ dữ xói nát mặt đường Quốc lộ 48E ở Nghệ An

Nước lũ dâng hơn 1m, chảy xiết qua cầu khe Đá Hàn trên Quốc lộ 48E qua Nghệ An khiến mặt đường nứt vỡ, bong tróc.

Thanh Hà

Ngày 17/9, trao đổi với PV, ông Hồ Anh Thắng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thắng (Nghệ An), cho biết mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ảnh hưởng đến tuyến Quốc lộ 48E, trong đó khu vực cầu khe Đá Hàn bị hư hỏng đáng kể.

Cầu khe Đá Hàn dài khoảng 10m, nằm trên Quốc lộ 48E, kết nối khu vực Nghĩa Đàn với xã Quỳnh Thắng. Trong đợt mưa lũ vừa qua, nước từ các khe, suối và khu vực thượng nguồn đổ về nhanh, có thời điểm dâng cao hơn 1m, tràn qua mặt cầu và đoạn đường hai bên.

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Sau khi nước lũ tràn qua rồi rút đi để lộ ra một đoạn đường nhựa khu vực cầu Đá Hàn (xã Quỳnh Thắng, Nghệ An) hư hỏng nghiêm trọng. (ảnh báo Nghệ An)

Dòng nước chảy mạnh đã xói trực tiếp vào nền đường. Lớp bê tông nhựa trên mặt cầu và hai đầu cầu bị bong tróc, bóc tách, nứt vỡ thành nhiều mảng lớn. Sau khi nước rút, nhiều vết nứt xuất hiện theo cả chiều ngang và dọc mặt đường; một số vị trí bị nước khoét sâu, làm lộ lớp đá cấp phối bên dưới.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, chính quyền xã Quỳnh Thắng đã phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ tổ chức cảnh báo, rào chắn và kiểm soát người, phương tiện qua khu vực nguy hiểm.

Đơn vị quản lý đường bộ cũng nhanh chóng kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ hư hỏng và triển khai phương án xử lý.

Theo ông Hồ Anh Thắng, đến tối 16/9, lượng mưa trên địa bàn đã giảm, chủ yếu còn mưa nhỏ. Đơn vị Quản lý đường bộ đã huy động máy móc, nhân lực khắc phục tạm thời các vị trí hư hỏng để bảo đảm người dân và phương tiện có thể lưu thông qua cầu.

Tuy nhiên, phần nền và mặt đường bị nước xói phá vẫn cần tiếp tục được gia cố, sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn lâu dài.

Không chỉ cầu khe Đá Hàn, nhiều tuyến quốc lộ và đường tỉnh trên địa bàn Nghệ An cũng ghi nhận tình trạng ngập sâu, gây ách tắc giao thông.

Theo báo cáo nhanh của Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Sở Xây dựng, trong ngày 16/9, trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh do đơn vị quản lý ghi nhận 9 vị trí ngập nước gây ách tắc giao thông, gồm 4 điểm trên quốc lộ và 5 điểm trên đường tỉnh.

Trên Quốc lộ 48 qua xã Đông Hiếu có 2 vị trí ngập khoảng 0,4m. Quốc lộ 48E qua xã Nghĩa Đàn có 2 đoạn ngập từ 0,4-0,5m. Tại những vị trí này, lực lượng chức năng tổ chức kiểm soát, tạm thời đóng đường khi cần thiết để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

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Lực lượng chức năng sửa chữa tạm cầu khe Đá Hàn. (ảnh báo Nghệ An)

Đáng chú ý, một số tuyến đường tỉnh ghi nhận mức nước dâng cao. Tại tràn Xăng Dầu, Km27+950 đường tỉnh 538 qua xã Quỳnh Tam, nước dâng khoảng 1,7m. Tràn Km25+250 đường tỉnh 544 qua xã Hùng Chân ngập khoảng 1,3m. Đường tỉnh 531B qua xã Minh Hợp có một vị trí ngập khoảng 0,45m.

Tại các vị trí ngập sâu, lực lượng chức năng được bố trí cảnh giới, kiểm soát giao thông, hạn chế người và phương tiện đi qua khi điều kiện không bảo đảm.

Trong những ngày tới, các địa phương và đơn vị quản lý giao thông tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, kiểm tra các tuyến đường, cầu, tràn và những vị trí có nguy cơ sạt lở, hư hỏng.

Khi phát hiện điểm mất an toàn, lực lượng chức năng sẽ triển khai cảnh báo, phân luồng hoặc cấm đường; đồng thời huy động nhân lực, phương tiện để khắc phục trong thời gian sớm nhất, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố do mưa lũ.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu sau mưa lớn. (Nguồn Báo Dân Việt)
#Nghệ An #Quốc lộ 48E #mặt đường #xói nát #nứt vỡ #khe Đá Hàn

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