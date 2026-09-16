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3 công trình được đề xuất giữ lại khi tái cấu trúc khu Hồ Gươm

Xã hội

3 công trình được đề xuất giữ lại khi tái cấu trúc khu Hồ Gươm

Trong phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận rộng khoảng 65,89 ha, 3 công trình Ấu trĩ viện, Tòa Đốc lý, Kho bạc Đông Dương đề xuất giữ lại.

Theo H.La/VOV.VN
Khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận thuộc phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch rộng khoảng 65,89 ha thuộc 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.
Khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận thuộc phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch rộng khoảng 65,89 ha thuộc 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.
Thông tin về đồ án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận đang được lấy ý kiến từ ngày 7/9 đến 26/9 thu hút đông người dân quan tâm theo dõi góp ý.
Thông tin về đồ án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận đang được lấy ý kiến từ ngày 7/9 đến 26/9 thu hút đông người dân quan tâm theo dõi góp ý.
Theo đồ án khu vực trụ sở UBND TP Hà Nội bên hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu tái cấu trúc không gian. Trụ sở HĐND, UBND TP Hà Nội nằm trong nhóm công trình được đề xuất hạ giải để thực hiện phương án tái cấu trúc khu đất.
Theo đồ án khu vực trụ sở UBND TP Hà Nội bên hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu tái cấu trúc không gian. Trụ sở HĐND, UBND TP Hà Nội nằm trong nhóm công trình được đề xuất hạ giải để thực hiện phương án tái cấu trúc khu đất.
Rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi cũng nằm trong phương án đề xuất hạ giải.
Rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi cũng nằm trong phương án đề xuất hạ giải.
Ba công trình kiến trúc Pháp gồm Ấu trĩ viện, Tòa Đốc lý và Kho bạc Đông Dương được đề xuất giữ lại trong khu vực tái cấu trúc.
Ba công trình kiến trúc Pháp gồm Ấu trĩ viện, Tòa Đốc lý và Kho bạc Đông Dương được đề xuất giữ lại trong khu vực tái cấu trúc.
Ấu trĩ viện nằm trong khuôn viên Cung Thiếu nhi Hà Nội trên phố Lý Thái Tổ.
Ấu trĩ viện nằm trong khuôn viên Cung Thiếu nhi Hà Nội trên phố Lý Thái Tổ.
Công trình từng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Hiệp định Sơ bộ Pháp - Việt ngày 6/3/1946.
Công trình từng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Hiệp định Sơ bộ Pháp - Việt ngày 6/3/1946.
Tòa Đốc lý hiện là trụ sở UBND TP Hà Nội được xây dựng từ cuối thế kỷ 19.
Tòa Đốc lý hiện là trụ sở UBND TP Hà Nội được xây dựng từ cuối thế kỷ 19.
Các chi tiết kiến trúc theo phong cách Tân cổ điển Pháp tại Tòa Đốc lý.
Các chi tiết kiến trúc theo phong cách Tân cổ điển Pháp tại Tòa Đốc lý.
Kho bạc Đông Dương (nay là Ngân hàng Nhà nước) nằm gần vườn hoa Lý Thái Tổ cũng được đề xuất giữ lại cùng Ấu trĩ viện và Tòa Đốc lý.
Kho bạc Đông Dương (nay là Ngân hàng Nhà nước) nằm gần vườn hoa Lý Thái Tổ cũng được đề xuất giữ lại cùng Ấu trĩ viện và Tòa Đốc lý.
Vị trí Ngân hàng Nhà nước nhìn ra Vườn hoa Lý Thái Tổ, Ấu trĩ viện và Tòa Đốc Lý
Vị trí Ngân hàng Nhà nước nhìn ra Vườn hoa Lý Thái Tổ, Ấu trĩ viện và Tòa Đốc Lý
Ba công trình kiến trúc Pháp được giữ lại trong phương án quy hoạch, nằm giữa khu vực dự kiến cải tạo, chỉnh trang và tái cấu trúc không gian quanh hồ Hoàn Kiếm.
Ba công trình kiến trúc Pháp được giữ lại trong phương án quy hoạch, nằm giữa khu vực dự kiến cải tạo, chỉnh trang và tái cấu trúc không gian quanh hồ Hoàn Kiếm.
Mời độc giả xem video 131 vòm cầu trăm tuổi ở Hà Nội sắp được chỉnh trang
Theo H.La/VOV.VN
vov.vn
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