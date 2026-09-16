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Xã hội

Danh tính 5 nạn nhân tử vong vụ cháy ở Hà Nội

Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở ở ngõ Văn Cao, P.Tây Hồ, Hà Nội.

Thiên Tuấn

Sáng 16/9, cơ quan chức năng cho biết, danh tính 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà tại ngõ Văn Cao (P.Tây Hồ, Hà Nội), gồm: chủ nhà là ông H.M.T (66 tuổi), bà L.T.K (65 tuổi, vợ ông H.M.T); H.P.L (6 tuổi, cháu nội ông H.M.T); ông Đ.M.T (66 tuổi) và bà Đ.T.L (64 tuổi, vợ ông Đ.M.T).

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Các nạn nhân tử vong được đưa ra khỏi hiện trường.

Các nạn nhân thoát nạn sau vụ cháy hiện đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Quân y 354 (Hà Nội), trong đó, con trai chủ nhà bị bỏng, nằm điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu, những người lại được điều trị, theo dõi tại khoa cấp cứu.

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại Bệnh viện Quân y 354, các y bác sĩ đang tích cực điều trị cho các nạn nhân. Người nhà của các nạn nhân cũng đã có mặt ở đây để ngóng chờ, thăm hỏi. Lãnh đạo TP. Hà Nội cũng đã có mặt để động viên, thăm hỏi.

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Người nhà nạn nhân có mặt tại bệnh viện 354 để chờ thăm.

Trước đó, khoảng 1h50' ngày 16/9, người dân phát hiện cháy xảy ra tại một ngôi nhà trong ngõ 2B Văn Cao. Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội điều động 6 xe chuyên dụng cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp Công an P.Tây Hồ, chính quyền và người dân chữa cháy, cứu nạn.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, nhiều người đã thoát được ra ngoài, trong khi nhiều người còn mắc kẹt bên trong.

Đến khoảng 2h45', đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện 5 người đã tử vong.

Video: Hiện trường vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội.
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