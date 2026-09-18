Cây cảnh như dải lụa hồng, trồng ở sân vườn giữ lộc, an gia

Trồng cây cảnh lâm nhung ở cổng, hàng rào, giàn trước hiên nhà được xem là mang lại sự hanh thông, thuận hoà.

Có những loài hoa nở để khoe sắc, có những loài cây lớn để cho bóng mát. Nhưng lâm nhung thì khác.

Cây cảnh lớn lên như một bài thơ được dệt chậm rãi, dịu dàng, để rồi một ngày bung ra thành một thác hoa hồng loà xoà, mềm mại mà mãnh liệt, phủ kín cả một khoảng trời.

Trong những năm gần đây, khi xu hướng sân vườn trở về với sự mộc mạc, chân thành, người ta lại tìm về lâm nhung. Cái tên nghe đã thấy mềm, đã thấy thương.

Lâm nhung, hay lâm nhung lông, có tên khoa học là Congea tomentosa, thuộc họ Cỏ roi ngựa - Verbenaceae. Thân của cây cảnh là dạng dây leo hóa gỗ, bền bỉ và dẻo dai.

Cây cảnh như dải lụa hồng

1. Vẻ đẹp của cây cảnh lâm nhung

Nếu hoa giấy rực rỡ như một cô gái đôi mươi bốc đồng, hoa hồng kiêu sa như một quý bà, thì lâm nhung lại đẹp theo cách của một người đàn bà đã đi qua giông gió, hiểu được giá trị của sự dịu dàng.

Lâm nhung không có một bông hoa to. Cái làm nên linh hồn của nó là những chiếc lá bắc. Mỗi cụm hoa thật nhỏ xíu màu trắng ở giữa, được bao bọc bởi ba chiếc lá bắc hình bầu dục, mỏng như lụa, màu hồng phấn, rồi chuyển dần sang hồng tím, tím nhạt khi về già.

Hàng ngàn, hàng vạn chiếc lá bắc ấy mọc chen chúc nhau, rủ xuống thành từng chùm, từng dải. Vào mùa hoa, từ tháng 2 đến tháng 5, cây như được khoác một tấm áo choàng. Không phải là nở, mà là đổ.

Cái làm nên linh hồn của nó là những chiếc lá bắc.

Hoa đổ xuống từ giàn, từ vòm cổng, từ mái hiên, loà xoà như một tấm rèm, như một thác nước màu hồng đang ngừng trôi. Đứng dưới giàn lâm nhung trưa hè, nắng xuyên qua kẽ lá, hoa lay động theo gió, ta có cảm giác như đang đứng dưới một đám mây hồng.

Cái đẹp ấy không ồn ào, không gắt gao. Nó thấm. Nó dịu. Nó khiến lòng người tự nhiên chậm lại.

Lá của lâm nhung cũng rất đáng yêu. Lá to, hình bầu dục, mặt trên xanh thẫm, mặt dưới phủ một lớp lông mịn như nhung - có lẽ vì thế mà người ta gọi là lâm nhung.

Sờ vào thấy ấm tay, mềm mại. Chính lớp lông ấy giúp cây chịu được nắng gắt và hạn nhẹ, rất hợp với khí hậu Việt Nam.

Cây cảnh leo cao, vươn xa

2. Ý nghĩa phong thuỷ của cây cảnh lâm nhung- Mềm mại mà giữ nhà

Trong phong thuỷ sân vườn, người xưa trọng những cây leo có hoa màu hồng, tím, vì đó là màu của hành Hoả, tượng trưng cho danh tiếng, cho sự ấm áp và gắn kết.

Cây cảnh leo cao, vươn xa, cành lá sum suê nhưng không hung hãn, không quấn siết. Nó leo bằng sự nương tựa, bằng sự mềm mại.

Vì thế, trồng cây cảnh lâm nhung ở cổng, ở hàng rào, ở giàn trước hiên nhà được xem là mang lại sự hanh thông, thuận hoà. Hoa rủ xuống như rèm châu, người ta tin rằng nó giúp tụ khí, giữ cho năng lượng tốt ở lại trong nhà, không trôi đi mất.

Cây cảnh lớn chậm lúc đầu

Màu hồng tím của hoa là màu của thuỷ chung, của tình cảm bền lâu. Một giàn lâm nhung trước nhà, hoa nở quanh năm rộ nhất vào mùa xuân, là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về một mái ấm được vun đắp bằng sự kiên nhẫn.

Cây cảnh lớn chậm lúc đầu, nhưng một khi đã bám giàn, nó sẽ sống hàng chục năm, càng già hoa càng dày. Giống như tình nghĩa vợ chồng, tình thân - ban đầu cần chăm chút, sau rồi tự nó bền chặt, tự nó che chở.

Trồng lâm nhung ở hướng Nam, Tây Nam - nơi nhiều nắng - cây sẽ cho hoa rực rỡ nhất, cũng là cách kích hoạt cung danh vọng và tình duyên trong vườn.

3. Thế mạnh khi trồng cây cảnh lâm nhung ở sân vườn

Vì sao giữa hàng trăm loài hoa leo, lâm nhung lại được những người yêu vườn sành sỏi chọn?

Cây cảnh sạch và lành.

Thứ nhất, cây cảnh là cây của bóng mát thực sự. Không giống những loài leo mảnh mai chỉ cho hoa, lâm nhung khi trưởng thành tạo thành một tán dù khổng lồ. Lá to, dày, đan vào nhau, che nắng cực tốt.

Ngồi dưới giàn lâm nhung, nhiệt độ có thể giảm 4-5 độ so với ngoài trời. Vừa có hoa ngắm, vừa có bóng mát để đặt bộ bàn ghế tre, uống trà, đọc sách.

Thứ hai, cây cảnh sạch và lành. Lâm nhung ít rụng lá bẩn, hoa của nó khi tàn sẽ khô lại trên cành rồi rụng nhẹ, không nhớt, không gây trơn trượt như hoa giấy hay hoa sứ. Cây cũng rất ít sâu bệnh, không có gai, an toàn cho nhà có trẻ nhỏ và người già.

Thứ ba, cây cảnh hợp với hồn Việt. Lâm nhung không đòi hỏi giàn sắt Tây, cột bê tông cầu kỳ. Nó đẹp nhất khi leo trên giàn tre, vòm gạch đỏ, tường gạch mộc, mái ngói rêu phong.

Hoa bền đến ngạc nhiên

Cái nền gạch đỏ, bàn ghế tre mà ban vẫn thích chính là nơi lâm nhung đẹp nhất. Hoa hồng tím trên nền gạch đỏ nung - đó là một bức tranh vừa quê, vừa thơ, vừa sang, không bao giờ lỗi thời.

Thứ tư, hoa bền đến ngạc nhiên. Một chùm hoa lâm nhung có thể tươi trên cây tới 3-4 tuần, vì màu hồng ta thấy là màu của lá bắc chứ không phải cánh hoa mỏng manh.

Nắng mưa cũng không làm hoa nhanh tàn. Cả một mùa xuân, sân vườn lúc nào cũng hồng rực.

4. Cách chăm sóc để cây cảnh lâm nhung lớn nhanh, tạo giàn nhanh

Lâm nhung là cây cảnh dễ tính, nhưng dễ tính không có nghĩa là bỏ mặc. Muốn cây cảnh lâm nhung lớn nhanh, phủ giàn trong một năm, cần nhớ vài điều cốt lõi.

Cây không chịu úng.

Nắng là sinh mệnh. Cây cảnh lâm nhung phải trồng nơi nắng toàn phần, ít nhất 6-8 tiếng nắng mỗi ngày. Càng nắng, hoa càng đậm, cây càng khoẻ. Trồng trong bóng râm, cây sẽ chỉ tốt lá mà thưa hoa.

Đất tơi, thoát nước tốt.

Cây không chịu úng. Khi trồng, nên trộn đất thịt với trấu hun, xơ dừa, phân bò hoai theo tỉ lệ 2:1:1:1. Hố trồng nên rộng 50x50cm. Lót một lớp xỉ than dưới đáy hố để chống úng.

Nước và dinh dưỡng đúng lúc.

Giai đoạn 6 tháng đầu sau trồng, tưới đều mỗi ngày để cây bén rễ. Khi cây đã leo giàn, chỉ cần tưới 2-3 ngày một lần.

Cây cảnh lâm nhung phải trồng nơi nắng toàn phần,

Muốn cây cảnh bật mầm nhanh, cứ 20 ngày bón một lần NPK 20-20-15 hoặc tưới nước ngâm bánh dầu loãng. Khi cây chuẩn bị ra hoa, chuyển sang phân có nhiều lân và kali như NPK 10-30-20 để hoa đậm màu và bền.

Làm giàn và cắt tỉa - bí quyết tạo thác hoa.

Đừng để cây cảnh tự bò lung tung. Ngay từ đầu, hãy làm giàn chắc chắn bằng sắt hoặc tre, cao khoảng 2,5m. Khi ngọn chính vươn lên giàn, bấm ngọn để cây ra nhiều nhánh cấp 1. Khi các nhánh cấp 1 dài khoảng 1m, lại bấm ngọn tiếp.

Cứ thế, chỉ sau 8-10 tháng, bạn sẽ có một bộ khung tán tròn đều. Sau mỗi đợt hoa, cắt tỉa nhẹ những cành đã ra hoa, cây sẽ bật đợt hoa mới nhanh hơn. Đó chính là cách để có một thác hoa loà xoà, dày đặc, chứ không phải lơ thơ vài chùm.

Đừng để cây cảnh tự bò lung tung.

Cuối cùng, hãy kiên nhẫn.

Ba tháng đầu cây ngủ, sáu tháng tiếp cây thức, và từ tháng thứ chín trở đi, cây cảnh sẽ trả công cho bạn bằng một sự bùng nổ.

Chúng ta trồng cây cảnh, suy cho cùng, là trồng một tâm thế sống. Có người thích trồng cây cho nhanh, ăn nhanh, nở nhanh. Nhưng cũng có người chọn trồng một cây leo chậm, để học cách chờ đợi.

Lâm nhung dạy ta bài học về sự tích luỹ. Cây cảnh không vội vàng khoe sắc khi còn non. Nó dành cả năm đầu để bám rễ, để hoá gỗ, để làm cho thân mình vững chãi. Rồi khi đã đủ lực, nó mới cho hoa, và cho một cách hào phóng, trọn vẹn.

Chúng ta trồng cây cảnh, suy cho cùng, là trồng một tâm thế sống.

Sân vườn hôm nay không chỉ cần đẹp, mà cần có hồn, cần có một nơi để trở về.

Một giàn lâm nhung hồng trên sân gạch đỏ, dưới là bộ bàn ghế tre cũ, chiều chiều ngồi ngắm hoa rụng lả tả, nghe tiếng trẻ con chơi đùa - đó không chỉ là cảnh, đó là nhà.

Nếu bạn đang tìm một cây cảnh vừa cho hoa, vừa cho bóng mát, vừa sạch sẽ, bền bỉ, sống được hàng chục năm, ít phải chăm sóc, lại mang ý nghĩa sum vầy, giữ lộc, thì có lẽ, không loài nào qua được cây lâm nhung.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc