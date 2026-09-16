Diễn biến mới trong cuộc xung đột ở Trung Đông

Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đang tìm kiếm sự ủng hộ từ Ai Cập nhằm đối phó với lực lượng Houthi tại Yemen.

Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman ngày 15/9 đã đến Ai Cập để tìm kiếm sự ủng hộ của nước này trong cuộc đối đầu với lực lượng Houthi tại Yemen. Dù Ai Cập khó có khả năng hỗ trợ quân sự cho Ả Rập Xê Út, quốc gia này vẫn có tầm ảnh hưởng lớn trong thế giới Ả Rập và có thể giúp huy động sự ủng hộ từ các nước khác, AP đưa tin. Dưới đây là một số diễn biến mới ở khu vực Trung Đông.

Thái tử Ả Rập Xê Út hội đàm với Tổng thống Ai Cập tại Cairo

Thái tử Mohammed bin Salman đã đến Ai Cập và có cuộc hội đàm với Tổng thống Abdel-Fattah el-Sissi vào ngày 15/9. Hai bên không công bố chi tiết cụ thể về các bước đi tiếp theo, song Văn phòng Tổng thống el-Sissi khẳng định sự ủng hộ “kiên định” đối với Ả Rập Xê Út.

Truyền thông đưa tin, Thái tử Mohammed bin Salman và Tổng thống Abdel-Fattah el-Sissi đã thảo luận về mối quan hệ song phương chiến lược giữa hai nước, các biện pháp để phát triển và củng cố mối quan hệ này trên nhiều lĩnh vực. Họ cũng đề cập đến các vấn đề cùng quan tâm cũng như những diễn biến trong khu vực và vấn đề liên quan đến an ninh và ổn định Trung Đông, đặc biệt là hàng hải và tự do.

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (bên trái) bắt tay Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sissi tại Phủ Tổng thống ở Cairo, Ai Cập, ngày 15/9/2026. Ảnh: Văn phòng Báo chí Tổng thống Ai Cập/AP.

Người phát ngôn chính thức của Phủ Tổng thống Ai Cập, Mohamed El-Shennawy, cho biết, Thái tử Mohammed và Tổng thống Sisi đều nhất trí rằng an ninh của Ả Rập Xê Út và các nước vùng Vịnh không thể tách rời khỏi an ninh của Ai Cập.

Ông nhấn mạnh Cairo hoàn toàn lên án mọi cuộc tấn công gây tổn hại đến chủ quyền và sự ổn định của Vương quốc cũng như đe dọa quyền tự do hàng hải trên các tuyến đường thủy quốc tế.

Ông cho rằng tình hình trong khu vực đòi hỏi sự đoàn kết và phối hợp chặt chẽ hơn giữa Ả Rập Xê Út và Ai Cập, đồng thời nói thêm rằng lợi ích và mục tiêu của họ “là một”.

Chuyến thăm Ai Cập của Thái tử Mohammed bin Salman diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi ở Yemen đã đạt được những bước tiến đáng kể, chiếm giữ cảng Mokha ở Yemen cùng 3 hòn đảo chiến lược, đe dọa các chuyến hàng dầu thô của Ả Rập Xê Út. Ngoài ra, lực lượng Houthi vẫn tiếp tục tiến hành những cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út.

Ả Rập Xê Út bắn hạ máy bay không người lái gần Mecca

Phát ngôn viên quân đội Ả Rập Xê Út, Thiếu tướng Turki al-Malki, cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy một máy bay không người lái vào tối 15/9 trước khi nó xâm nhập không phận Mecca - thành phố linh thiêng nhất của Hồi giáo và là nơi hành hương của tín đồ trên toàn thế giới.

Ông nhấn mạnh an ninh của thành phố linh thiêng là “lằn ranh đỏ”, đồng thời khẳng định lực lượng Ả Rập Xê Út sẽ không ngần ngại hành động trước “hành vi thù địch”.

Trong khi đó, Anees al Asbahi, người phát ngôn Cơ quan Y tế do Houthi kiểm soát tại Yemen, cho biết trên mạng xã hội X rằng các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út đã khiến 3 người thiệt mạng tại tỉnh Taiz của Yemen.

AP chưa thể xác minh độc lập thông tin này, và ông al-Asbahi cũng không nói rõ mục tiêu của các máy bay chiến đấu Ả Rập Xê Út.

Giao tranh tái bùng phát tại Yemen đang đe dọa dân thường và làm gián đoạn vận tải qua Biển Đỏ - tuyến đường ngày càng quan trọng do eo biển Hormuz bị gián đoạn kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích chung nhằm vào Iran hôm 28/2/2026.

Quân đội Yemen nỗ lực kiềm chế Houthi

Lực lượng của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đang nỗ lực ngăn chặn Houthi đe dọa eo biển Bab el-Mandeb và tuyến hàng hải quốc tế.

Đại sứ Yemen tại Liên Hợp Quốc Abdullah Al-Saadi phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 15/9 rằng lực lượng vũ trang Yemen đang tái tổ chức và giành lại quyền kiểm soát, đồng thời cam kết lực lượng Houthi “sẽ một lần nữa thất bại trong việc biến các thắng lợi trên chiến trường thành hiện thực”.

Ông nhấn mạnh cuộc chiến chống lại Houthi và nỗ lực kiểm soát tuyến đường huyết mạch của năng lượng và thương mại toàn cầu đã trở thành vấn đề quốc tế, đòi hỏi phải thực thi hiệu quả lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Houthi.

Một số thành viên của lực lượng Houthi ở Sanaa, Yemen, ngày 10/9/2026. Ảnh: AP.

Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Liên Hợp Quốc cho rằng sự leo thang mới nhất của Houthi đang đe dọa một trong những tuyến đường thủy quốc tế quan trọng nhất “với hậu quả kinh tế vượt xa khu vực này” và việc bảo vệ các tuyến đường thủy nên là trách nhiệm quốc tế.

Mỹ tuyên bố phá hủy 2 tàu Iran

Trong diễn biến khác ở Trung Đông, Quân đội Mỹ cho biết đã “đáp trả mạnh mẽ” đối với 2 tàu Iran đang cố gắng chiếm một tàu không người lái trên vùng biển ngoài khơi Iran.

Chiếc tàu không người lái liên quan là “Saildrone”, một phương tiện nhỏ có thể tự vận hành, Đại úy Tim Hawkins - người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - cho biết hôm 15/9. CENTCOM đã sử dụng các thiết bị này để giám sát giao thông hàng hải.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran hôm 14/9 đưa tin 2 tàu cá đã bị tấn công tại tỉnh Hormozgan và một số ngư dân mất tích, theo một quan chức địa phương.

Một số tàu ở khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 6/9/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

Oman kêu gọi tìm tuyến đường thay thế cho eo biển Hormuz

Bộ trưởng Năng lượng và Khoáng sản Oman, ông Salim Al-Aufi, kêu gọi tìm các tuyến đường thay thế để vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhằm tránh qua eo biển Hormuz, có thể thông qua Oman hoặc Yemen.

Ông Abdul Rahman Al Yahyaei, Tổng giám đốc Công ty Khí đốt Quốc gia Oman (IGC), cho biết việc đóng cửa tuyến ống dẫn dầu Đông-Tây của Ả Rập Xê Út “đồng nghĩa với áp lực lớn hơn lên thị trường, giá dầu tăng cao, và nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng hơn”.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Oman để thảo luận về nỗ lực của quốc gia vùng Vịnh này nhằm cứu vãn lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran và mở lại eo biển Hormuz, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

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