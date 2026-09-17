Người đàn ông lao xuống dòng nước lũ cứu cụ bà 72 tuổi ở Nghệ An

Giữa lúc nước sông Hiếu dâng cao, chảy xiết do mưa lớn, anh Nguyễn Văn Cao đã không ngần ngại lao xuống dòng nước để cứu cụ bà 72 tuổi bị lũ cuốn trôi.

Ngày 17/9, thông tin từ ông Đinh Hữu Quyết, Bí thư Chi bộ bản Ban, xã Châu Tiến (Nghệ An) cho biết, Ban quản lý bản vừa tổ chức gặp gỡ, động viên và thưởng nóng anh Nguyễn Văn Cao vì đã có hành động dũng cảm cứu người giữa dòng nước lũ.

Theo thông tin từ địa phương, những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp, trên địa bàn xã Châu Tiến xuất hiện mưa kéo dài. Mực nước sông Hiếu dâng cao, dòng chảy mạnh.

Anh Nguyễn Văn Cao lao xuống dòng nước lũ cứu người. (ảnh người dân cung cấp)

Khoảng 11h30 ngày 16/9, bà N.T.T.A. (72 tuổi, trú tại bản Ban) không may trượt chân và rơi xuống sông Hiếu, đoạn chảy qua địa bàn bản.

Thời điểm bà A. bị nước cuốn qua khu vực quán cà phê của gia đình anh Cao, một số người có mặt tại quán phát hiện sự việc và hô hoán. Tuy nhiên, lúc này nạn nhân đã bị dòng nước cuốn đi khoảng 100m.

Phát hiện sự việc, anh Cao lập tức dùng xe máy chạy dọc theo bờ sông về phía hạ nguồn để tìm cách tiếp cận nạn nhân.

Khi phát hiện bà A., anh Cao nhanh chóng lao xuống dòng nước, áp sát nạn nhân và đưa bà vào bờ an toàn. Trong quá trình cứu người, anh nhận được sự hỗ trợ của em trai.

Cùng thời điểm, người dân thông báo sự việc cho lực lượng công an. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, di chuyển xuống khu vực hạ nguồn để hỗ trợ ứng cứu, đề phòng trường hợp nạn nhân tiếp tục bị nước cuốn trôi.

Theo ông Đinh Hữu Quyết, việc anh Cao lao xuống sông cứu người diễn ra trong thời điểm nước sông Hiếu dâng cao, chảy xiết và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

“Anh Cao đã không ngần ngại lao xuống dòng nước để cứu người. Đây là hành động đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần tương trợ, giúp đỡ người gặp nạn của người dân địa phương”, ông Quyết chia sẻ.

Ban cán sự bản Ban ghi nhận hành động dũng cảm của Nguyễn Văn Cao. (ảnh báo Nghệ An)

Ngay trong trưa 16/9, Ban quản lý bản Ban đã đến gia đình anh Cao để thăm hỏi, động viên và thưởng nóng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch UBND xã Châu Tiến, cho biết địa phương ghi nhận và đánh giá cao hành động của anh Cao.

“Trong lúc nước lũ đang dâng cao, chảy xiết, anh Cao vẫn nhanh chóng tiếp cận, cứu người. Đây là hành động đẹp, thể hiện tinh thần tương trợ trong cộng đồng”, ông Hùng nói.

Theo Chủ tịch UBND xã Châu Tiến, ngay sau khi nhận được thông tin, ông đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, báo cáo để địa phương kịp thời biểu dương, khen thưởng anh Cao, qua đó lan tỏa những hành động đẹp, tinh thần tương trợ trong cộng đồng.