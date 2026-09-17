Hà Nội vận hành 36 trạm bơm, chủ động ứng phó mưa lớn

Trước đợt mưa kéo dài với lượng mưa nhiều nơi vượt 400 mm, Hà Nội vận hành 36 trạm bơm cùng hệ thống cửa phai, hồ điều hòa để tăng khả năng tiêu thoát nước.

Mưa lớn kéo dài từ ngày 14/9 khiến nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội chịu lượng nước rất lớn. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, hệ thống thoát nước thành phố được vận hành liên tục, với 36 trạm bơm được huy động nhằm hạ mực nước trên hệ thống, hỗ trợ tiêu thoát cho khu vực nội thành.

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, ngay khi xuất hiện mưa, các trạm bơm trên địa bàn đã được vận hành. Trong số này có những trạm bơm lớn như Yên Sở, Bắc Thăng Long - Vân Trì, Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, 2, 3 cùng các trạm phục vụ tiêu thoát nước tại một số hầm chui, nút giao.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, ngay khi xuất hiện mưa, các trạm bơm trên địa bàn đã được vận hành.

Đáng chú ý, tại thời điểm 6h ngày 17/9, trạm bơm Yên Sở vận hành toàn bộ 20/20 máy; Bắc Thăng Long - Vân Trì vận hành 4/4 máy; Cổ Nhuế 4/4 máy và Đồng Bông 1 vận hành 3/3 máy. Các trạm bơm khác cũng được vận hành theo tình hình thực tế nhằm hạ mực nước trên hệ thống.

Không chỉ vận hành các trạm bơm, các đơn vị thoát nước còn triển khai đồng thời nhiều giải pháp khác. Từ 15h45 ngày 16/9, đập Thanh Liệt được mở để hỗ trợ hạ mực nước trên các sông Nhuệ, Bùi, Tích và Đáy. Khi khu vực nội đô xuất hiện mưa, đập Cầu Quang và đập Thanh Liệt tiếp tục được vận hành, điều tiết theo diễn biến mưa và mực nước thực tế.

Các nhân viên thoát nước Hà Nội có mặt tại các điểm ngập để thực hiện tiêu thoát nước.

Lực lượng thoát nước cũng được bố trí ứng trực tại các khu vực trọng điểm. Máy bơm di động, phương tiện cơ giới được huy động để xử lý các tình huống phát sinh; hệ thống ga thu nước được kiểm tra, vệ sinh nhằm bảo đảm khả năng tiếp nhận nước. Tại các hồ điều hòa, cửa phai được vận hành để tận dụng dung tích hồ, tăng khả năng điều tiết.

Vận hành đồng bộ trong điều kiện mưa rất lớn

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội, đợt mưa lần này diễn ra trên diện rộng từ sáng 14/9. Đến 9h ngày 17/9, lượng mưa tích lũy tại nhiều khu vực đã vượt 400 mm; riêng Yên Sở ghi nhận 570,8 mm, Hai Bà Trưng 550,3 mm, Cầu Giấy 439,2 mm, Thanh Liệt 435 mm và Từ Liêm 414,3 mm.

Lượng mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp khiến hệ thống cống, mương, hồ điều hòa và các tuyến tiêu duy trì mực nước cao. Cùng thời điểm, mực nước một số sông trên địa bàn cũng tăng mạnh, trong đó sông Tích và sông Bùi đã vượt báo động 3; sông Nhuệ và sông Đáy vượt báo động 2 tại một số vị trí.

Việc thoát nước cho Thủ đô trong những ngày mưa là hết sức cấp bách.

Trong điều kiện đó, việc tiêu thoát nước phụ thuộc không chỉ vào công suất của các trạm bơm mà còn vào mực nước tại các nguồn tiếp nhận. Khi mực nước sông cao, khả năng tiêu tự chảy bị hạn chế và việc hạ mực nước trên toàn hệ thống cần thêm thời gian.

Dù vậy, các công trình chống úng ngập của thành phố vẫn được vận hành liên tục. Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội, hệ thống công trình đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm phạm vi, độ sâu và thời gian úng ngập trong điều kiện mưa kéo dài.

Duy trì ứng trực, xử lý tại các điểm trọng yếu

Trong sáng 17/9, các đơn vị thoát nước tiếp tục duy trì lực lượng tại những khu vực có nguy cơ úng ngập, đồng thời phối hợp bảo đảm an toàn giao thông và hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Cách thức ứng phó được triển khai theo nhiều hướng, từ vận hành trạm bơm, cửa phai, tận dụng hồ điều hòa đến khơi thông dòng chảy, huy động máy bơm di động và bố trí nhân lực trực tiếp tại hiện trường. Các giải pháp được điều chỉnh theo diễn biến lượng mưa và mực nước thực tế.

Các nhân viên thoát nước xử lý rác tại các hố ga để dòng nước thoát đi.

Đây là một trong những yếu tố quan trọng trong ứng phó với những trận mưa có cường độ lớn và kéo dài. Thay vì chỉ xử lý tại các điểm ngập, việc vận hành đồng bộ từ đầu mối tiêu nước đến hệ thống cống, hồ điều hòa và các cửa điều tiết giúp tăng khả năng chủ động của toàn mạng lưới.

Trong thời gian mưa còn diễn biến phức tạp, lực lượng thoát nước Hà Nội tiếp tục ứng trực 24/24 giờ, theo dõi mực nước và vận hành các công trình theo quy trình. Khi xuất hiện điểm úng ngập, lực lượng được bố trí để xử lý, khơi thông dòng chảy và hỗ trợ giao thông.

Đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với hạ tầng đô thị trước các hiện tượng thời tiết bất thường. Việc chủ động vận hành 36 trạm bơm cùng hệ thống hồ điều hòa, cửa phai và lực lượng ứng trực tại hiện trường đang là những giải pháp được Hà Nội triển khai nhằm tăng khả năng tiêu thoát, hạn chế ảnh hưởng của mưa lớn tới giao thông và đời sống người dân.