Triển khai triệt đốt rung nhĩ bằng năng lượng từ xung, bước tiến điều trị

Chọn lọc tế bào đốt, bước tiến trong điều trị rung nhĩ

Viện Tim mạch – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thực hiện thành công 4 ca triệt đốt rung nhĩ bằng từ xung (Pulsed Field Ablation - PFA), với sự hỗ trợ chuyên môn của PGS, TS Kelvin Chua Chi Ming, chuyên gia điện sinh lý tim đến từ Bệnh viện Gleneagles, Singapore.

Theo các bác sĩ Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đây là cơ sở y tế đầu tiên trong Quân đội và là cơ sở thứ 3 trên cả nước triển khai kỹ thuật triệt đốt rung nhĩ bằng năng lượng từ xung. Trước đó 2 tháng, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Thống Nhất đã thực hiện kỹ thuật này.

Các chuyên gia chia sẻ thông tin về ca lâm sàng và kỹ thuật Triệt đốt rung nhĩ bằng năng lượng từ xung - Ảnh BVCC

Trong 4 trường hợp được can thiệp, có 1 bệnh nhân rung nhĩ cơn và 3 bệnh nhân rung nhĩ dai dẳng. Một số người bệnh đồng thời có các rối loạn nhịp phức tạp như cuồng nhĩ, nhanh nhĩ kết hợp rung nhĩ dai dẳng.

Những trường hợp này đòi hỏi lập bản đồ điện học ba chiều chính xác và xây dựng chiến lược can thiệp toàn diện.

Kíp can thiệp đã triệt đốt thành công các ổ loạn nhịp, hoàn thành mục tiêu cô lập tĩnh mạch phổi và xử trí các rối loạn nhịp đi kèm. Cả 4 ca đều thành công ngay trong lần can thiệp đầu tiên, không ghi nhận biến chứng trong và ngay sau thủ thuật.

Ba nguồn năng lượng trong triệt đốt rung nhĩ

Trong điều trị rung nhĩ bằng can thiệp hiện có ba phương pháp sử dụng các nguồn năng lượng khác nhau.

Các chuyên gia thực hiện ca lâm sàng - Ảnh BVCC

Với RF (sóng có tần số radio), năng lượng nhiệt được sử dụng để đốt từng điểm tiếp xúc giữa catheter và mô cơ tim. Đây là phương pháp kinh điển, phổ biến, thời gian thủ thuật thường kéo dài 3–4 giờ. Với công nghệ đốt bằng năng lượng cao và catheter cảm biến lực tiếp xúc, thời gian có thể rút ngắn còn 2 giờ.

Cryoballoon sử dụng năng lượng lạnh để làm đông mô thông qua bóng áp lạnh đặt tại lỗ tĩnh mạch phổi. Phương pháp này đơn giản hơn RF, cô lập tĩnh mạch phổi theo từng bóng, thời gian khoảng 1,5 giờ. Tuy nhiên, phương pháp còn hạn chế khi xử trí các ổ loạn nhịp ngoài tĩnh mạch phổi và có nguy cơ gây tổn thương dây thần kinh hoành, thực quản.

Trong khi đó, PFA sử dụng điện trường xung thay vì nhiệt, gây chết tế bào cơ tim chọn lọc. Theo thông tin từ bệnh viện, kỹ thuật này không gây tổn thương cơ quan xung quanh như dây thần kinh hoành, thực quản và có thể rút ngắn thời gian thủ thuật xuống khoảng 1 giờ.

PFA sử dụng điện trường xung thay vì nhiệt, gây chết tế bào cơ tim chọn lọc - Ảnh BVCC

PGS.TS.BS Phạm Trường Sơn, Viện trưởng Viện Tim mạch kiêm Chủ nhiệm khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, tỷ lệ cô lập thành công tĩnh mạch phổi trong can thiệp bằng PFA lên tới 99%, tỷ lệ không tái phát rung nhĩ sau 1 năm khoảng 75%.

Theo chuyên gia, cơ chế điện trường xung tạo tổn thương chọn lọc trên tế bào cơ tim gây rối loạn nhịp, giảm ảnh hưởng tới mô lân cận, qua đó hạn chế các nguy cơ tổn thương thực quản, thần kinh hoành và hẹp tĩnh mạch phổi vốn cần lưu ý khi sử dụng năng lượng nhiệt.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, thời gian tới Khoa Nội Tim mạch sẽ triển khai thường quy kỹ thuật này, mở rộng chỉ định cho nhiều nhóm người bệnh và tiếp tục cập nhật các công nghệ điều trị rối loạn nhịp.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Giá ăn uống tăng vọt, thực khách thắt lưng buộc bụng, hàng quán lãi mỏng như dao cạo