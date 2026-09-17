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Xã hội

Cháy nhà ở TP HCM, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Căn nhà trong hẻm đường Phạm Hữu Chí (phường Chợ Lớn, TP HCM) bốc cháy lúc rạng sáng 17/9, khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Xuân Danh

Đến 9h30 sáng 17/9, Công an phường Chợ Lớn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM vẫn đang phong tỏa căn nhà xảy ra cháy trong hẻm đường Phạm Hữu Chí để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

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Cảnh sát tiếp cận hiện trường căn nhà cháy dập lửa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h25, người dân sống gần khu vực phát hiện khói lửa bùng lên từ một căn nhà trong hẻm đường Phạm Hữu Chí. Nhiều người lập tức hô hoán, tìm cách tiếp cận hiện trường và báo lực lượng chức năng.

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Lính cứu hỏa dùng búa đập tường tạo khoảng trống thoát khói, đồng thời kéo vòi rồng phun nước từ nhiều hướng để dập lửa.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP HCM nhanh chóng điều động lực lượng cùng phương tiện đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và tìm kiếm người mắc kẹt. Lính cứu hỏa dùng búa đập tường tạo khoảng trống thoát khói, đồng thời kéo vòi rồng phun nước từ nhiều hướng để dập lửa.

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Vụ cháy khiến 2 người tử vong. Hiện trường vụ cháy được phong tỏa để điều tra.

Đám cháy được dập tắt sau đó. 5 người trong nhà được đưa ra ngoài, chuyển đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Vụ cháy khiến 2 người tử vong. Trong đó, cụ bà N.T.G. (95 tuổi) được phát hiện tử vong tại tầng trệt. Một người khác được phát hiện tử vong tại tầng 2. Căn nhà có thiết kế một trệt, một lửng, 2 lầu mái tôn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra.

Video hiện trường vụ cháy nhà khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương
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