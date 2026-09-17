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Xã hội

Khởi tố đối tượng ở Gia Lai bán gần 750 đôi dép giả nhãn hiệu CROCS

Cơ sở này do ông Trần Mạnh Hùng (SN 1986) đứng tên chủ hộ và vợ ông Hùng là Tạ Thị Ngân (SN 1990) là người trực tiếp điều hành hoạt động.

Hà Ngọc Chính- H.Đại

Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 1 đối tượng ở phường Diên Hồng về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Trước đó, từ nguồn tin nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Đội quản lý thị trường số 11 thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra, hộ kinh doanh Trần Mạnh Hùng ở số 19 Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

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Cửa hàng của Ngân đang bày bán gần 750 đôi dép CROCS giả. Ảnh: Ngọc Trâm

Tại thời điểm kiểm tra vào ngày 10/9, hộ kinh doanh của ông Trần Mạnh Hùng đang hoạt động bình thường, có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (UBND phường Diên Hồng) cấp ngày 14/11/2025.

Quá trình kiểm tra đã phát hiện tại địa điểm trên đang bán hàng hóa là dép CROCS, với số lượng 748 đôi các loại gắn nhãn hiệu chữ và hình CROCS trực tiếp trên sản phẩm, không thể bóc tách, tháo rời. Nhãn hiệu này giống với nhãn hiệu chữ và hình CROCS đang được bảo hộ tại Việt Nam do Công ty TNHH MTV thương mại thời trang tổng hợp GTF độc quyền phân phối.

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Lực lượng chức năng đã kiểm tra và thu giữ toàn bộ số hàng giả. Ảnh: Ngọc Trâm

Tổng số tiền trên giá niêm yết của hộ kinh doanh Trần Mạnh Hùng hơn 273 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an nhận thấy số hàng hóa trên có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, nhưng không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá bày bán.

Căn cứ chứng cứ thu thập được cộng vết kết quả giám định, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định cơ sở này đã có hành vi mua, bày bán hàng hóa chưa qua sử dụng, giả mạo nhãn hiệu “CROCS”.

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Tạ Thị Ngân về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Mời bạn đọc xem video: Khởi tố đối tượng giả bản tin VTV. Nguồn VTV1
#Khởi tố đối tượng #Gia Lai #750 đôi dép giả . #CROCS #Trần Mạnh Hùng #19 Nguyễn Văn Cừ

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