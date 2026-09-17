Sạt lở đất đá vùi lấp 3 người trong một gia đình tại Phú Thọ

Ta luy dương bị sạt lở khiến 40m3 đất đá tràn vào gia đình ông Dong ở Đà Bắc (Phú Thọ), làm sập 2 phòng ngủ, vùi lấp 3 người.

Theo thông tin từ UBND xã Đà Bắc (tỉnh Phú Thọ), rạng sáng nay (ngày 17/9), tại nhà ông Xa Văn Dong (51 tuổi, ở thôn Tú Lý, xã Đà Bắc), xảy ra vụ sạt lở taluy nghiêm trọng.

Theo đó, ta luy dương bị sạt lở khiến 40m3 đất đá tràn vào gia đình ông Dong, làm sập 2 phòng ngủ, vùi lấp 3 người.

Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai).

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã Đà Bắc huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn, đến nay đã tìm được 3 người, tất cả đều tử vong, trong đó có ông Xa Văn Dong. Hai người còn lại là vợ và mẹ ông Dong, là bà Đinh Thị Hoan (47 tuổi) và bà Xa Thị Chinh (79 tuổi).

Theo cơ quan chức năng, thời điểm gia đình gặp nạn, con trai ông Dong là anh Xa Long Vũ (23 tuổi) đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, đóng quân tại tỉnh Quảng Ninh. Nhận được thông tin về vụ sạt lở đất, đơn vị đang tổ chức đưa anh Vũ trở về gia đình.