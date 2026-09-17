Hiện trường sạt lở đất đá vùi lấp 3 người ở Phú Thọ

Hà Nội vận hành 36 trạm bơm, chủ động ứng phó mưa lớn
Trước đợt mưa kéo dài với lượng mưa nhiều nơi vượt 400 mm, Hà Nội vận hành 36 trạm bơm cùng hệ thống cửa phai, hồ điều hòa để tăng khả năng tiêu thoát nước.
Mưa lớn kéo dài từ ngày 14/9 khiến nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội chịu lượng nước rất lớn. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, hệ thống thoát nước thành phố được vận hành liên tục, với 36 trạm bơm được huy động nhằm hạ mực nước trên hệ thống, hỗ trợ tiêu thoát cho khu vực nội thành.
Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, ngay khi xuất hiện mưa, các trạm bơm trên địa bàn đã được vận hành. Trong số này có những trạm bơm lớn như Yên Sở, Bắc Thăng Long - Vân Trì, Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, 2, 3 cùng các trạm phục vụ tiêu thoát nước tại một số hầm chui, nút giao.
Sạt lở đất đá vùi lấp 3 người trong một gia đình tại Phú Thọ
Ta luy dương bị sạt lở khiến 40m3 đất đá tràn vào gia đình ông Dong ở Đà Bắc (Phú Thọ), làm sập 2 phòng ngủ, vùi lấp 3 người.
Theo thông tin từ UBND xã Đà Bắc (tỉnh Phú Thọ), rạng sáng nay (ngày 17/9), tại nhà ông Xa Văn Dong (51 tuổi, ở thôn Tú Lý, xã Đà Bắc), xảy ra vụ sạt lở taluy nghiêm trọng.
Theo đó, ta luy dương bị sạt lở khiến 40m3 đất đá tràn vào gia đình ông Dong, làm sập 2 phòng ngủ, vùi lấp 3 người.
Người đàn ông lao xuống dòng nước lũ cứu cụ bà 72 tuổi ở Nghệ An
Giữa lúc nước sông Hiếu dâng cao, chảy xiết do mưa lớn, anh Nguyễn Văn Cao đã không ngần ngại lao xuống dòng nước để cứu cụ bà 72 tuổi bị lũ cuốn trôi.
Ngày 17/9, thông tin từ ông Đinh Hữu Quyết, Bí thư Chi bộ bản Ban, xã Châu Tiến (Nghệ An) cho biết, Ban quản lý bản vừa tổ chức gặp gỡ, động viên và thưởng nóng anh Nguyễn Văn Cao vì đã có hành động dũng cảm cứu người giữa dòng nước lũ.
Theo thông tin từ địa phương, những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp, trên địa bàn xã Châu Tiến xuất hiện mưa kéo dài. Mực nước sông Hiếu dâng cao, dòng chảy mạnh.
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