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Xã hội

Hiện trường sạt lở đất đá vùi lấp 3 người ở Phú Thọ

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục bảo vệ, xử lý hiện trường, khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Khánh Hoài (Ảnh: CA Phú Thọ; Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai)
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Như đã thông tin, rạng sáng 17/9, tại nhà ông Xa Văn Dong (51 tuổi, ở thôn Tú Lý, xã Đà Bắc), xảy ra vụ sạt lở taluy nghiêm trọng. Theo đó, ta luy dương bị sạt lở khiến 40m3 đất đá tràn vào gia đình ông Dong, làm sập 2 phòng ngủ, vùi lấp 3 người.
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Sau khi vụ việc xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông; Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ sạt lở.
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Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ, Công an xã Đà Bắc khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm người bị vùi lấp, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
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Trong điều kiện hiện trường có khối lượng lớn đất đá vùi lấp, địa hình trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở nhưng cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh đã triển khai phương án tiếp cận, tập trung nhân lực, phương tiện tìm kiếm các nạn nhân; đồng thời bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia.
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Lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm các nạn nhân.
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Thời điểm xảy ra vụ việc thời tiết trên địa bàn vẫn đang có mưa.
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Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp.
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Đến nay đã tìm được 3 người, tất cả đều tử vong, trong đó có ông Xa Văn Dong; bà Đinh Thị Hoan (47 tuổi); bà Xa Thị Chinh (79 tuổi) đều là người thân.
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Theo cơ quan chức năng, thời điểm gia đình gặp nạn, con trai ông Dong là anh Xa Long Vũ (23 tuổi) đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, đóng quân tại tỉnh Quảng Ninh. Nhận được thông tin về vụ sạt lở đất, đơn vị đang tổ chức đưa anh Vũ trở về gia đình.
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Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục bảo vệ, xử lý hiện trường, khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và triển khai các biện pháp phòng ngừa nguy cơ sạt lở tiếp diễn.
>>> Xem thêm video: Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều tỉnh thành Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nguồn: VTV.
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