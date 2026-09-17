Hiện trường sạt lở đất đá vùi lấp 3 người ở Phú Thọ

Trước đợt mưa kéo dài với lượng mưa nhiều nơi vượt 400 mm, Hà Nội vận hành 36 trạm bơm cùng hệ thống cửa phai, hồ điều hòa để tăng khả năng tiêu thoát nước.

Mưa lớn kéo dài từ ngày 14/9 khiến nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội chịu lượng nước rất lớn. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, hệ thống thoát nước thành phố được vận hành liên tục, với 36 trạm bơm được huy động nhằm hạ mực nước trên hệ thống, hỗ trợ tiêu thoát cho khu vực nội thành.

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, ngay khi xuất hiện mưa, các trạm bơm trên địa bàn đã được vận hành. Trong số này có những trạm bơm lớn như Yên Sở, Bắc Thăng Long - Vân Trì, Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, 2, 3 cùng các trạm phục vụ tiêu thoát nước tại một số hầm chui, nút giao.