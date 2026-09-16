Vào hang chơi, ba người mắc kẹt do mưa lớn bịt lối ra

Mưa lớn khiến nước dâng, bịt lối ra hang Rút ở xã Dũng Tiến, Phú Thọ, ba người vào hang tham quan không thể tự thoát ra ngoài.

Khoảng 9h ngày 14/9, anh Hà Công Tú (SN 1986), anh Quách Công Quyết và anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1982) di chuyển vào khu vực thôn Đông Tiến, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ. Sau đó, cả ba tiếp tục vào hang Rút để tham quan, vui chơi.

Trong thời gian ba người ở trong hang, mưa lớn kéo dài khiến nước từ bên ngoài dồn về khu vực cửa hang, mực nước dâng cao và làm ngập lối ra. Ba công dân không thể tự di chuyển ra ngoài và bị mắc kẹt bên trong.

Lực lượng công an xã Dũng Tiến đưa người mắc kẹt ra ngoài.

Đến khoảng 9h ngày 16/9, gia đình phát hiện cả ba chưa trở về nên tổ chức tìm kiếm và trình báo chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Dũng Tiến chỉ đạo Công an xã khẩn trương triển khai tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Công an xã huy động toàn bộ quân số, phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các lực lượng liên quan tiếp cận khu vực hang Rút.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng khảo sát địa hình, xác định vị trí cửa hang, đánh giá mực nước và các điều kiện thực tế. Đồng thời, lực lượng cứu hộ trao đổi với người dân địa phương am hiểu địa hình để xác định hướng tiếp cận phù hợp.

Trong điều kiện mưa lớn, nước trong hang dâng cao, lối vào chật hẹp và địa hình tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, lực lượng cứu hộ vừa triển khai phương án tiếp cận, vừa bảo đảm an toàn cho những người tham gia.

Sau khi tiếp cận được bên trong hang, lực lượng Công an xã Dũng Tiến xác định vị trí của ba công dân và lần lượt đưa từng người ra ngoài.

Đến khoảng 11h cùng ngày, cả ba người đã được giải cứu và đưa ra khỏi hang an toàn. Sau đó, các công dân được kiểm tra, chăm sóc sức khỏe, tình trạng cơ bản ổn định.

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