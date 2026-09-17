Box Việt Nam có cựu CEO bị truy nã kinh doanh mô hình gì?

Như Báo Tri thức và Cuộc sống thông tin, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy nã Bùi Bá Hiến (SN 1990), cựu CEO Công ty Cổ phần Box Việt Nam, về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Theo cơ quan điều tra, Bùi Bá Hiến bỏ trốn từ ngày 13/5 và bị ra quyết định truy nã vào ngày 9/9.

Một phần Quyết định truy nã Bùi Bá Hiến. (Nguồn: CA Bắc Ninh).

Doanh nghiệp tăng vốn thần tốc

Về Công ty Cổ phần Box Việt Nam, theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tiền thân doanh nghiệp này là Công ty TNHH Thanhhien Media, thành lập tháng 2/2018. Sau đó doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Box Việt Nam.

Thông tin về Công ty Cổ phần Box Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình).

Theo Dân Trí, vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp là 5 tỷ đồng. Đến tháng 7/2020, vốn điều lệ được nâng lên hơn 5,26 tỷ đồng, rồi tăng lên 7 tỷ đồng vào tháng 1/2021. Khoảng 6 tháng sau, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Cổ phần Box Việt Nam, có địa chỉ tại Hà Nội và nâng vốn điều lệ lên 21 tỷ đồng.

Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của Công ty Cổ phần Box Việt Nam là nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. Người đại diện theo pháp luật kiêm CEO là Bùi Bá Hiến.

Tháng 5/2022, vốn điều lệ công ty tăng lên hơn 41,17 tỷ đồng, trong đó xuất hiện cổ đông ACEBOXPTE.LTD (Singapore) góp hơn 20,17 tỷ đồng, tương đương 49% vốn. Ông Bùi Bá Hiến là người được ủy quyền của cổ đông này. Một tháng sau, vốn điều lệ tăng lên hơn 43,71 tỷ đồng, trong đó ACEBOXPTE.LTD vẫn nắm 49%, tương đương hơn 21,41 tỷ đồng. Tháng 5/2023, vốn điều lệ tiếp tục tăng lên hơn 43,79 tỷ đồng.

Đến tháng 8/2023, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng lên 57,8 tỷ đồng, trong đó ACEBOXPTE.LTD nắm 49,1%, tương đương hơn 28,38 tỷ đồng. Tháng 5/2024, vốn điều lệ tiếp tục tăng lên hơn 85,74 tỷ đồng. Khoảng 4 tháng sau, doanh nghiệp tăng vốn nhẹ lên 85,91 tỷ đồng. ACEBOXPTE.LTD nắm 49,2% vốn, tương đương hơn 42,26 tỷ đồng.

Box Việt Nam kinh doanh mô hình gì?

Box Việt Nam ban đầu được biết đến là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gaming, streamer và thể thao điện tử (eSports), sau đó mở rộng sang cung cấp các dịch vụ marketing, truyền thông và phát triển nội dung số đa nền tảng.

Box Việt Nam cũng nổi danh khi nắm bản quyền phát sóng tại Việt Nam giải đấu thể thao điện tử League of Legends Champions Korea (LCK) - giải đấu Liên Minh Huyền Thoại cấp cao nhất tại Hàn Quốc.

Trên website, Box Việt Nam hiện chia hệ thống cộng đồng của mình thành các nhóm như thể thao, game và giải trí. Một số trang được Box Việt Nam giới thiệu có lượng người theo dõi lớn, trong đó có các cộng đồng về bóng đá, Liên Minh Huyền Thoại và các nội dung giải trí.

Box Việt Nam còn tự giới thiệu dịch vụ TikTok và Meta MCN, cho biết là đối tác chính thức của TikTok và Meta tại Việt Nam, hỗ trợ phát triển đa kênh, tư vấn nội dung video, gia tăng đề xuất, mở tính năng và chạy quảng cáo.

Như vậy, mô hình của Box Việt Nam không chỉ xoay quanh việc “quản lý streamer”. Về cấu trúc kinh doanh được công khai, doanh nghiệp đang kết hợp nhiều mắt xích của thị trường nội dung số: Người sáng tạo, cộng đồng, nền tảng, sản xuất nội dung và nhu cầu quảng bá của nhãn hàng.

Trong thời gian điều hành Box Việt Nam, ông Bùi Bá Hiến từng nhiều lần chia sẻ quan điểm về cách xây dựng doanh nghiệp, trong đó nhấn mạnh tinh thần “làm sai cũng được nhưng phải làm thật”.