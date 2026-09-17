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Xã hội

Bị phạt 20 triệu đồng vì làm lộ thông tin cá nhân người khác

Một người phụ nữ ở phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) vừa bị phạt 20 triệu đồng về hành vi công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý.

Hạo Nhiên

Ngày 17/9, thông tin từ Công an phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng đối với chị N.T.M.T. (SN 1995, trú phường Thành Sen) về hành vi công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý.

Trước đó, ngày 26/8, N.T.M.T. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài kêu gọi cộng đồng mạng tìm một người để giải quyết việc riêng, kèm hình ảnh căn cước điện tử của người này.

Công an phường Thành Sen xác định, hình ảnh chị T. đưa lên mạng xã hội để lộ các thông tin gồm họ tên, ngày sinh, số căn cước, ngày cấp, thời hạn và nơi cấp. Hành vi này vi phạm điểm b, khoản 2, Điều 50 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ.

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Chị N.T.M.T. làm việc với cơ quan Công an.

Tại buổi làm việc, N.T.M.T. thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức việc công khai dữ liệu cá nhân khi chưa được đồng ý là trái pháp luật và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng đối với chị N.T.M.T. (SN 1995, trú phường Thành Sen) về hành vi công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tự ý thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép; cần thận trọng khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân.

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