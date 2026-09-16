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Xã hội

Công an Bắc Ninh truy nã CEO Box Việt Nam về tội xâm phạm bản quyền

Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy nã Bùi Bá Hiến - CEO Công ty Cổ phần Box Việt Nam về tội xâm phạm bản quyền.

Bảo Ngân

Ngày 16/9, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định truy nã Bùi Bá Hiến (SN 1990), thường trú tại phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội. Nơi ở hiện tại được xác định tại số 30 Tân Phú, phường Tân Mỹ, TP HCM.

Bùi Bá Hiến bị khởi tố về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", quy định tại khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự.

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Bùi Bá Hiến, CEO Box Việt Nam. Ảnh: Box Việt Nam.

Trước khi bỏ trốn từ ngày 13/5/2026, Hiến cư trú tại số 19 đường Thân Văn Nhiếp, phường Bình Trưng, TP HCM. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy nã theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ công tác truy bắt bị can theo quy định của pháp luật.

Bùi Bá Hiến được biết đến là CEO Công ty Cổ phần Box Việt Nam, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực marketing, truyền thông, nội dung số và thể thao điện tử.

Box Việt Nam từng tập trung phát triển các lĩnh vực gaming, streamer và eSports. Doanh nghiệp này nổi danh hơn khi nắm giữ bản quyền phát sóng độc quyền giải đấu thể thao điện tử League of Legends Champions Korea (LCK) - giải vô địch bộ môn Liên Minh Huyền Thoại cấp cao nhất tại Hàn Quốc. Box Việt Nam giữ bản quyền phát sóng giải này ở Việt Nam từ tháng 6/2021.

>>> Xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. Nguồn: BTV.
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