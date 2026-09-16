Thanh Hóa cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn kéo dài

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và các đợt mưa lớn, trên địa bàn Thanh Hóa xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Nhà dân ở Thanh Hóa ngập sâu trong biển nước.

Mưa lớn đã khiến một số khu vực xuất hiện ngập lụt cục bộ, nhiều tuyến đường bị chia cắt, việc lưu thông gặp khó khăn, hàng trăm hộ dân bị cô lập tạm thời, nhiều diện tích đất nông nghiệp bị ngập úng, hiện chính quyền địa phương đang túc trực, sẵn sàng di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Tại xã miền núi Lang Chánh, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mực nước các sông, suối trên địa bàn xã liên tục dâng cao, nhiều khu vực ngập lụt và có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Hiện toàn xã có 7 đập tràn bị ngập sâu từ 0,5m đến hơn 1m và 1 điểm giao thông bị sạt lở với khối lượng đất đá trượt xuống mặt đường khoảng 30m3, ảnh hưởng đến giao thông, mưa lớn cũng gây sạt lở tại 6 hộ dân của một số thôn, bản trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Linh Sơn, Thanh Hóa xuống hiện trường hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Trước tình hình này, UBND xã Linh Sơn đã tổ chức di dời gần 100 hộ dân với trên 270 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, lũ quét đến nơi tạm trú an toàn. Các hộ dân được bố trí đầy đủ lương thực thực phẩm, một số hộ đã di dời đến nhà người thân ở tạm, sau khi nước rút mới trở về nhà.

Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Linh Sơn, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND xã Linh Sơn đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng, các thôn, bản tăng cường theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời, duy trì lực lượng trực, chốt chặn tại các điểm xung yếu và sẵn sàng triển khai phương án di dời dân khi cần thiết.

Lãnh đạo xã Linh Sơn, Thanh Hóa xuống hiện trường hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Theo bản tin lũ trên sông Bưởi tỉnh Thanh Hoá số CBLU-44/10h30/THOA ngày 16/9/2026 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 10h ngày 16/9/2026 mực nước trên sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân là 11.34 m (dưới báo động 3 là 0.66m). Dự báo, mực nước lũ trên sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân có khả năng lên mức báo động 3 vào lúc 18h-21h ngày 16/9 và còn tiếp tục lên.

Trước diễn biến trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh báo động 3 trên sông Bưởi tại trạm thuỷ văn Kim Tân, đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Tây Đô, Vĩnh Lộc, Kim Tân, Thạch Bình tiếp tục triển khai việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động, tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn. Cùng với đó, chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu, thông tin và báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Nhà dân ở Thanh Hóa ngập sâu trong biển nước.

Tại xã miền núi Thạch Bình, do mưa lớn trong những ngày qua đã làm nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập nước, trước tình hình này UBND xã Thạch Bình đã chủ động di dời 31 hộ/135 nhân khẩu thuộc các thôn Nông Trường, thôn Cổ tế, thôn Bình chính và thôn Thạch Cẩm… đến nơi an toàn, về nông nghiệp xã đã có 400 ha trồng cây lúa, rau màu và các loại cây nông nghiệp khác bị ngập sâu trong nước.

Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thạch Bình Trịnh Văn Thông cho hay, UBND xã đã huy động lực lượng chức năng trực 24/24 giờ tại các điểm bị ngập và cắm biển cảnh báo để hạn chế người dân qua lại, đồng thời di dời người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Trong những ngày tới, UBND xã Thạch Bình sẽ tiếp tục huy động lực lượng túc trực tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Một điểm ngập sâu tại xã Hóa Quỳ.

Mưa lớn những ngày qua đã gây ngập 15 vị trí trên các tuyến tràn, đường liên thôn xã Tân Thành. Ngập cục bộ đã làm chia cắt tạm thời khu dân cư có 267 hộ với gần 1.400 khẩu, hiện tại các tuyến tràn bị ngập trên địa bàn nước cơ bản đã rút, tại các khu dân cư bị chia cắt, chính quyền địa phương luôn đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết, thông tin liên lạc vẫn đảm bảo bình thường.

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành Đỗ Văn Trường thông tin, xã đã lên phương án sẵn sàng và huy động lực lượng chức năng phòng chống thiên tai, để đảm bảo an toàn cho người dân tại các cái điểm có nguy cơ ngập sâu. Đối với các hộ bị cô lập tạm thời, xã cũng có phương án, hỗ trợ người dân di dời, đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm cho người dân phải di dời.

Do tác động của mưa lớn, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hoá có hơn 61 vị trí tràn tại các xã bị ngập sâu, 8 vị trí tuyến đường tỉnh ngập gây tắc đường, trên 700 hộ dân bị chia cắt do ngập cục bộ. Theo báo nhanh từ các địa phương, mưa lớn gây ngập cục bộ đường vào 3 khu dân cư gồm 470 hộ/1.986 khẩu (xã Thạch Quảng với 44 hộ/195 khẩu; xã Xuân Thái 307 hộ/1.334 khẩu; xã Thanh Phong 119 hộ/457 khẩu). Hiện, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chốt chặn 2 đầu tại các vị trí ngập sâu, nước chảy xiết, đảm bảo nhu yếu phẩm và an toàn cho nhân dân khu vực cô lập.