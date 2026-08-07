Xác minh thông tin về hầm trú ẩn nghi vùi lấp 80 liệt sĩ ở Huế

Ngày 7/8, thông tin từ Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (TK, QT và XĐDTHCLS) TP Huế cho biết, đơn vị vừa có thư kêu gọi gửi các tổ chức, toàn thể nhân dân trên địa bàn về việc cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đèo Phước Tượng và đèo Hải Vân, xã Chân Mây - Lăng Cô; khu vực sông Truồi, xã Lộc An, TP Huế.

Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo TK, QT và XĐDTHCLS TP Huế cho biết, theo các nguồn tin thu thập được, giai đoạn kháng chiến chống Mỹ (trong những năm 1968 - 1970), xe tải của Quân đội Việt Nam Cộng hòa ở Đà Nẵng có chở thi thể cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh về chôn ở khu vực đèo Phước Tượng, đèo Hải Vân (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế).

Lực lượng chức năng khảo sát tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đèo Hải Vân thuộc địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô

Nguồn tin thứ hai, vào tháng 9/1974, tại khu vực sông Truồi (xã Lộc An, TP Huế), quá trình chiến đấu của Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2, Sư đoàn 324 có khoảng 80 đồng chí bị thương và hy sinh được đưa vào hầm trú ẩn, sau đó bị hỏa lực của địch đánh sập hoàn toàn.

Để có thêm cơ sở xác minh, tổ chức hội thảo và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo TK, QT và XĐDTHCLS TP Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan; các cựu chiến binh, du kích, dân quân, cán bộ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên địa bàn; thân nhân liệt sĩ và nhân dân từng sống tại các khu vực nói trên nếu biết thông tin liên quan về việc chở thi thể cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh, vị trí chôn cất vui lòng cung cấp cho cơ quan chức năng, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường hoặc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế.

Thư kêu gọi nêu rõ, mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều được trân trọng ghi nhận và là căn cứ quan trọng giúp rút ngắn thời gian xác minh, góp phần cùng lực lượng vũ trang TP Huế đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân gia đình liệt sĩ.

Mọi thông tin liên quan có thể gửi về Văn phòng Ban Chỉ đạo TP Huế (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế, địa chỉ số 6 Văn Tiến Dũng, phường An Cựu, TP Huế); hoặc liên hệ Trung tá Nguyễn Thọ, Phó Chủ nhiệm Chính trị (0972.350.011), Trung tá Lê Đăng Tuấn - cán bộ Ban Chính sách (0359.177.042).