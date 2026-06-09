Nghi vấn có mộ tập thể của 15 liệt sĩ tại Huế

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế đang tiến hành khảo sát thực địa, làm việc với các nhân chứng về nguồn tin có mộ tập thể liệt sĩ được chôn cất vào năm 1968.

Ngày 9/6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Huế cho biết, đơn vị vừa có buổi làm việc với các cá nhân liên quan và khảo sát thực tế tại Tổ dân phố 15 Tây Lộc (phường Phú Xuân) địa điểm nghi vấn có mộ liệt sĩ tập thể.

Đoàn công tác Bộ CHQS thành phố Huế đang kiểm tra nắm tình hình tại khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Ảnh: Lê Sáu

Theo đó, từ nguồn tin ông Lê Văn Lượt, sinh năm 1956 ở đường Trần Văn Kỷ, Tây Lộc, phường Phú Xuân (TP Huế) cung cấp, vào ngày 25 tháng Giêng năm 1968, cá nhân ông cùng với bố khi đi trên khu vực Kinh thành Huế thấy có hố bom (nằm sát Cửa Chánh Tây, Kinh thành Huế). Thời điểm này dưới hố bom có khoảng 15 liệt sĩ bộ đội ta đã hy sinh. Cũng theo lời kể, số bộ đội ta hi sinh được Công binh Việt Nam Cộng hòa gom về và chôn lấp tại đó, độ sâu hố bom khoảng gần 3 mét.

Đồng thời tại buổi làm việc và khảo sát thực tế, một số người dân sinh sống ở Tổ dân phố 15 Tây Lộc, một số nhân chứng chứng kiến sự việc cũng khẳng định có nhìn thấy xác liệt sĩ bộ đội ta hy sinh được gom về chôn ở hố bom. Hiện nay, hố bom nằm dưới lòng đường Tôn Thất Thiệp giao với đường Thái Phiên, sát Cửa Chánh Tây, Kinh thành Huế.

Đoàn công tác làm việc với những nhân chứng biết sự việc.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố Huế cho biết tiếp tục mong muốn các nhân chứng tiếp tục cung cấp thêm thông tin. Đồng thời chỉ đạo chỉ huy Đội 192 phối hợp với các nhân chứng để nắm thêm thông tin, xây dựng kế hoạch báo cáo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố và Bộ CHQS thành phố Huế để tiến hành tổ chức hội nghị xác minh để triển khai các phương án tìm kiếm, quy tập.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế từ thông tin ông Lượt và người dân cung cấp, các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết thêm thông tin về khu mộ tập trên xin báo cho Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Huế, Bộ CHQS thành phố Huế và Đội 192, hoặc số điện thoại 0941.216.996 để sớm có kết quả tìm kiếm, quy tập trong thời gian sớm nhất.