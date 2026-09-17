Đột ngột yếu chân khi ngủ, cấp cứu nhồi máu não 'thời gian vàng'

Đang ngủ, người đàn ông 48 tuổi đột ngột yếu rũ chân trái. Khoảng 1 giờ sau, ông được chẩn đoán nhồi máu não và chỉ định điều trị tiêu sợi huyết.

Đang khỏe mạnh, đột ngột yếu chân khi ngủ

Người bệnh Lê Văn Chính, 48 tuổi, đang ngủ thì bất ngờ nhận thấy chân trái rã rời, gần như không thể nhấc lên. Nhận thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường, ông lập tức gọi người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Phenikaa, trước đó người bệnh vẫn khám sức khỏe định kỳ và không có tiền sử tăng huyết áp hay bệnh tim mạch.

Ngay khi tiếp nhận tại Trung tâm Hồi sức Cấp cứu, ê-kíp trực nhanh chóng đánh giá tình trạng lâm sàng, nhận diện các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ và chỉ định chụp cộng hưởng từ sọ não.

Kết quả xác định người bệnh bị nhồi máu não cấp.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Dựa trên tình trạng lâm sàng và thang điểm NIHSS, người bệnh được xác định đáp ứng điều kiện điều trị tiêu sợi huyết. Khoảng 1 giờ kể từ khi phát hiện triệu chứng, ông được bắt đầu điều trị bằng phương pháp này.

Đây là khoảng thời gian có ý nghĩa quan trọng trong cấp cứu nhồi máu não cấp. Với những trường hợp phù hợp chỉ định, điều trị tái tưới máu càng sớm có thể giúp hạn chế tổn thương não và giảm nguy cơ để lại di chứng.

Sau điều trị tiêu sợi huyết, tình trạng tê bì tay chân của người bệnh giảm, khả năng vận động cải thiện rõ rệt.

Sau 3 ngày điều trị, người bệnh hết tê bì, vận động gần như trở lại bình thường. Đến ngày thứ 6 nằm viện, ông có thể tự đi lại ổn định và sức khỏe hồi phục tốt.

Trường hợp này cũng cho thấy đột quỵ não không chỉ xảy ra ở người đã được chẩn đoán mắc bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp. Các triệu chứng có thể xuất hiện đột ngột, kể cả khi trước đó người bệnh vẫn sinh hoạt và khám sức khỏe bình thường.

Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Nhận diện sớm dấu hiệu đột quỵ

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Phenikaa cho biết, một trong những nguyên tắc quan trọng khi xử trí đột quỵ là nhận biết sớm triệu chứng và đưa người bệnh đến cơ sở y tế càng nhanh càng tốt.

Có thể ghi nhớ các dấu hiệu cảnh báo theo quy tắc FAST:

F – Face: Méo miệng, thay đổi nét mặt.

A – Arm: Tê yếu, mất vận động tay chân, đặc biệt ở một bên cơ thể.

S – Speech: Nói khó, nói không rõ hoặc xuất hiện bất thường về lời nói.

T – Time: Thời gian có ý nghĩa quyết định, cần đưa người bệnh đi cấp cứu ngay.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, người nhà cần ghi nhớ chính xác thời điểm khởi phát triệu chứng và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng tiếp nhận, chẩn đoán và xử trí đột quỵ.

Không nên chờ triệu chứng tự hết hoặc trì hoãn việc cấp cứu. Với nhồi máu não cấp, mỗi khoảng thời gian trì hoãn đều có thể làm mất cơ hội điều trị tái tưới máu ở những người bệnh đủ điều kiện.

"Tiêu sợi huyết là một phương pháp điều trị tái tưới máu được chỉ định cho những người bệnh nhồi máu não cấp phù hợp. Việc đánh giá chỉ định phải dựa trên thời điểm khởi phát, triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và các tiêu chí chuyên môn khác. Vì vậy, khi nghi ngờ đột quỵ, cần đưa người bệnh đến bệnh viện càng sớm càng tốt", các bác sĩ Bệnh viện Đại học Phenikaa khuyến cáo.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Châm cứu, nặn máu đầu ngón tay không giúp hạ áp mà còn mất "thời gian vàng" cấp cứu