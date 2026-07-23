Huế mở rộng quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính qua ADN

Trong nắng nóng gần 40 độ, lực lượng quân sự Huế vẫn tích cực khai quật, lấy mẫu ADN để xác định danh tính các liệt sĩ tại nghĩa trang xã Phú Vang.

Những ngày qua, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế đã tăng cường lực lượng, huy động thêm phương tiện cơ giới để mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đội Quy tập 192. Ông Mạnh đề nghị đơn vị tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, đồng thời phối hợp xác minh chặt chẽ các nguồn thông tin liên quan nhằm sớm phát hiện, quy tập thêm hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng vừa phát hiện một hài cốt liệt sĩ tại khu vực ga Hương Thủy vào ngày 17/7/nguồn tienphong.vn

Dưới cái nắng gần 40 độ C chiều 21/7, gió Lào thổi rát mặt, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Vang cùng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 192 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế) vẫn miệt mài khai quật, lấy mẫu ADN xác định danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Vang.

Đây là nghĩa trang có số lượng mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính nhiều nhất TP Huế với 1.595 ngôi mộ. Việc lấy mẫu ADN được thực hiện trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Các phần mộ chưa xác định danh tính được lấy mẫu theo quy trình gồm: lập hồ sơ, khai quật, lấy mẫu hài cốt, đóng gói, niêm phong và hoàn táng. Mỗi công đoạn được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, tiến độ và sự tôn nghiêm đối với nơi an nghỉ của các liệt sĩ.

Trước khi khai quật mỗi phần mộ, Đại úy Trương Đình Pháp, Tổ trưởng tổ lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Vang, đều thắp hương, làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ.

Theo Đại úy Pháp, toàn bộ quy trình lấy mẫu gồm 14 bước được thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật, từ xác định vị trí phần mộ, lấy mẫu, bảo quản, niêm phong đến cập nhật dữ liệu và bàn giao mẫu phẩm, bảo đảm tính chính xác, khoa học và sự tôn nghiêm.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cất bốc, quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại khu vực ga Hương Thủy.Nguồn nhandan.vn

Trước đó, cựu chiến binh Lê Hữu Tòng, trú tại phường Phú Bài thông tin, tại khu vực gần Ga Hương Thủy có rất nhiều liệt sĩ và được chôn cất tại đây vào năm 1968. Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ CHQS TP Huế đã chỉ đạo Đội quy tập 192 về địa bàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân chứng tiến hành xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm và cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ vào chiều 17/7.

Theo lãnh đạo TP. Huế, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hiện đang được triển khai đồng bộ trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mỗi nguồn tin về nơi an táng liệt sĩ đều là cơ sở quan trọng để các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.