Xúc động lễ truy điệu, an táng 10 hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các địa phường và đơn vị liên quan long trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 10 hài cốt liệt sĩ.

Ngày 07/8, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, xác minh, cất bốc, lấy mẫu giám định ADN và quy tập 2 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

Qua khảo sát, xác minh từ nhiều nguồn thông tin về các vị trí chôn cất liệt sĩ tại khu vực đồi Cây Lim và trong khuôn viên một hộ dân ở xã Phúc Trạch, lực lượng chức năng đã tiến hành khai quật theo đúng quy trình, quy định.

Các đại biểu và nhân dân dâng hương bày tỏ lòng thành kính trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Kết quả, lực lương chức năng đã quy tập, cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như cúc áo bộ đội, khuy giày và thu thập các mẫu xương phục vụ công tác giám định ADN nhằm xác định danh tính các liệt sĩ trong thời gian tới.

Sau đó, hài cốt của 2 liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Hương Khê để tổ chức Lễ truy điệu và an táng theo nghi thức trang nghiêm.

Trong không khí thiêng liêng, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau lễ truy điệu trang nghiêm, 8 hài cốt liệt sĩ được an táng theo nghi thức Quân đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Can Lộc.

Trước đó, UBND Xã Can Lộc đã phối hợp với UBND xã Đồng Lộc cùng các đơn vị liên quan long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh, được quy tập từ xã Đồng Lộc về Nghĩa trang Liệt sĩ Can Lộc để quản lý, chăm sóc.

Được biết, đây là 8 phần mộ liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều năm qua được an táng tại nghĩa trang trong khuôn viên Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc nhưng vẫn chưa xác định được danh tính.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, chăm sóc và phục vụ việc xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ và các lực lượng chuyên môn tiến hành quy tập, lấy mẫu sinh phẩm trước khi đưa các hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Can Lộc.