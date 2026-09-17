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Sống Khỏe

Chạy đua từng phút cứu chàng trai đứt rách nhiều vòng khí quản

Vết thương xuyên thấu làm nhiều vòng sụn khí quản đứt rách, dập nát, nam bệnh nhân 32 tuổi suy hô hấp được các bác sĩ chạy đua từng phút cứu sống.

Thúy Nga

Đường thở mất kiểm soát nguy cơ suy hô hấp, ngừng tuần hoàn

Máu đỏ tươi lẫn bọt khí liên tục trào ra từ vết thương vùng cổ theo từng nhịp thở. SpO₂ tụt dưới 85%, người bệnh tím tái, kích thích, huyết áp giảm. Đó là tình trạng của nam bệnh nhân 32 tuổi được đưa đến Bệnh viện 19-8, Bộ Công an khoảng một giờ sau khi bị chấn thương hở vùng cổ trước.

Trước nguy cơ đường thở mất kiểm soát, người bệnh nhanh chóng rơi vào suy hô hấp và ngừng tuần hoàn – hô hấp, bệnh viện lập tức kích hoạt Báo động đỏ liên chuyên khoa. Kíp Cấp cứu, Ngoại Tổng hợp và Gây mê Hồi sức phối hợp xử trí, ưu tiên hàng đầu là kiểm soát đường thở.

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Nguy cơ của vết thương vùng cổ - Ảnh minh họa BVCC

Khi nhập viện, bệnh nhân đã có biểu hiện suy hô hấp tiến triển và sốc mất máu. Vết thương vùng cổ trước kích thước khoảng 2 × 2,5 cm, máu đỏ tươi kèm bọt khí thoát ra theo nhịp hô hấp. Khí dưới da lan rộng vùng cổ và ngực trên.

Đường thở được kiểm soát khẩn cấp, tái lập thông khí và hạn chế nguy cơ máu đi vào đường hô hấp. Sau khi các tình trạng sống còn bước đầu được kiểm soát, người bệnh được chuyển phẫu thuật cấp cứu.

Nhiều vòng sụn khí quản bị đứt rách

Trong phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận thành khí quản bị tổn thương xuyên thấu. Nhiều vòng sụn khí quản đoạn cổ bị đứt rách, dập nát, làm mất một phần tính liên tục của đường thở, kèm tổn thương phần mềm xung quanh.

Ê-kíp tiến hành cầm máu, cắt lọc phần mô dập nát nhưng bảo tồn tối đa cấu trúc còn lành. Sau đó, các bác sĩ tạo hình, phục hồi thành khí quản, kiểm tra độ kín khí và bảo đảm không gây hẹp lòng khí quản. Hệ thống dẫn lưu vùng cổ được đặt để tiếp tục theo dõi sau mổ.

Sau phẫu thuật, tình trạng hô hấp và huyết động của người bệnh dần ổn định. Bệnh nhân cai máy thở thành công, không ghi nhận rò khí, nhiễm trùng trung thất hay biểu hiện hẹp khí quản thứ phát trong thời gian điều trị.

Sau 5 ngày, người bệnh được xuất viện.

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Vết thương khí quản có thể gây mất đường thở nhanh

BSCKI. Nguyễn Tiến Mạnh, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an cho biết, khí quản là đường dẫn khí từ thanh quản xuống phổi. Khi cấu trúc này bị rách hoặc đứt, người bệnh có thể đồng thời đối mặt với mất máu, mất đường thở, suy hô hấp nhanh và nguy cơ máu đi vào đường hô hấp.

Tổn thương khí quản cũng có thể gây khí dưới da, khí trung thất và những biến chứng nghiêm trọng khác.

BSCKI. Nguyễn Tiến Mạnh nhấn mạnh, với những tổn thương vùng cổ kèm khó thở, tím tái, ho hoặc khạc ra máu, máu hay bọt khí thoát qua vết thương, tiếng thở bất thường hoặc vùng cổ – ngực phồng lép bất thường, cần coi đây là tình trạng cấp cứu.

Người bệnh cần được đưa tới cơ sở y tế có khả năng kiểm soát đường thở, gây mê hồi sức và phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Đặc biệt, khi gặp người bị vết thương sâu vùng cổ, không tự thăm dò vết thương, không rút dị vật đang cắm tại chỗ và không cho người bệnh ăn uống. Cần gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế phù hợp trong thời gian sớm nhất.

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#Tổn thương khí quản #Cấp cứu đường thở #Chấn thương cổ #Phẫu thuật cấp cứu #Hồi sức

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