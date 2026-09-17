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[GALLERY] Hongqi H7 PHEV từ 671 triệu đồng, chạy 240km "không ăn 1 giọt xăng"

Số hóa - Xe

[GALLERY] Hongqi H7 PHEV từ 671 triệu đồng, chạy 240km "không ăn 1 giọt xăng"

Hongqi H7 thế hệ mới vừa ra mắt tại thị trường Trung Quốc, không chỉ được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới, xe còn chuyển sang dùng hệ truyền động hybrid sạc điện.

Tâm Võ
Hongqi H7 hoàn toàn mới được định vị là mẫu sedan cỡ lớn động cơ hybrid sạc điện (PHEV) thay vì máy xăng thông thường như thế hệ cũ. Xe cũng chuyển sang ngôn ngữ thiết kế của các mẫu xe năng lượng mới mang thương hiệu Hongqi. Tại thị trường Trung Quốc xe có tổng cộng 3 phiên bản. Giá niêm yết chính thức dao động từ 191.800-231.800 NDT (khoảng 671-811 triệu đồng).
Hongqi H7 hoàn toàn mới được định vị là mẫu sedan cỡ lớn động cơ hybrid sạc điện (PHEV) thay vì máy xăng thông thường như thế hệ cũ. Xe cũng chuyển sang ngôn ngữ thiết kế của các mẫu xe năng lượng mới mang thương hiệu Hongqi. Tại thị trường Trung Quốc xe có tổng cộng 3 phiên bản. Giá niêm yết chính thức dao động từ 191.800-231.800 NDT (khoảng 671-811 triệu đồng).
Nhìn trực diện, mẫu xe Trung Quốc này tạo điểm nhấn bằng lưới tản nhiệt đóng kín, bên trong tích hợp cấu trúc dọc dạng thác nước, kết hợp cụm đèn pha LED thanh mảnh, mang lại tính nhận diện thương hiệu cao. Nắp ca-pô được tạo hình với nhiều đường gân dập nổi, qua đó nhấn mạnh cảm giác cơ bắp, đi kèm các chi tiết đặc trưng dành riêng cho thương hiệu Hongqi ở đầu xe.
Nhìn trực diện, mẫu xe Trung Quốc này tạo điểm nhấn bằng lưới tản nhiệt đóng kín, bên trong tích hợp cấu trúc dọc dạng thác nước, kết hợp cụm đèn pha LED thanh mảnh, mang lại tính nhận diện thương hiệu cao. Nắp ca-pô được tạo hình với nhiều đường gân dập nổi, qua đó nhấn mạnh cảm giác cơ bắp, đi kèm các chi tiết đặc trưng dành riêng cho thương hiệu Hongqi ở đầu xe.
Trong khi đó, khu vực bên sườn được trang bị tay nắm cửa bán ẩn và bộ mâm đa chấu dày dặn. Phía sau sử dụng cụm đèn hậu có thiết kế riêng với logo Hongqi bằng tiếng Trung ở giữa. Cản sau kết hợp dải trang trí màu đen, làm phong phú thêm cấu trúc phân tầng của phần đuôi xe.
Trong khi đó, khu vực bên sườn được trang bị tay nắm cửa bán ẩn và bộ mâm đa chấu dày dặn. Phía sau sử dụng cụm đèn hậu có thiết kế riêng với logo Hongqi bằng tiếng Trung ở giữa. Cản sau kết hợp dải trang trí màu đen, làm phong phú thêm cấu trúc phân tầng của phần đuôi xe.
Hongqi H7 2027 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.060 x 1.910 x 1.480 mm và chiều dài cơ sở 2.970 mm. Kích thước này mang đến vẻ ngoài trường dáng, sang trọng và không gian nội thất rộng rãi cho xe. Bên trong xe được trang bị màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 30 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,88 inch và màn hình thông tin giải trí 15,6 inch đặt nổi, độ phân giải 2.5K.
Hongqi H7 2027 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.060 x 1.910 x 1.480 mm và chiều dài cơ sở 2.970 mm. Kích thước này mang đến vẻ ngoài trường dáng, sang trọng và không gian nội thất rộng rãi cho xe. Bên trong xe được trang bị màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 30 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,88 inch và màn hình thông tin giải trí 15,6 inch đặt nổi, độ phân giải 2.5K.
Hệ thống thông tin giải trí sử dụng chip 8295P cao cấp, hỗ trợ kết nối với điện thoại Android và Apple. Đồng thời, xe lần đầu được trang bị hệ thống Lingxi Cockpit 5.0 cùng mô hình AI lớn Lingxi. Khu vực bệ trung tâm được trang bị 1 sạc điện thoại không dây, 2 giá để cốc cùng nhiều trang bị khác, đáp ứng các nhu cầu sử dụng cơ bản của hàng ghế trước.
Hệ thống thông tin giải trí sử dụng chip 8295P cao cấp, hỗ trợ kết nối với điện thoại Android và Apple. Đồng thời, xe lần đầu được trang bị hệ thống Lingxi Cockpit 5.0 cùng mô hình AI lớn Lingxi. Khu vực bệ trung tâm được trang bị 1 sạc điện thoại không dây, 2 giá để cốc cùng nhiều trang bị khác, đáp ứng các nhu cầu sử dụng cơ bản của hàng ghế trước.
Trang bị tiện nghi của Hongqi H7 hoàn toàn mới cũng khá phong phú với kính riêng tư chuyển màu ở hàng ghế trước và vô lăng tích hợp sưởi. Thêm vào đó là ghế trước hỗ trợ thông gió, sưởi và massage, trong đó ghế hành khách có bệ đỡ chân. Ghế sau cũng có tính năng thông gió và sưởi, tủ lạnh tích hợp vào bệ tì tay trung tâm của hàng ghế trước và hệ thống âm thanh Bose 18 loa hỗ trợ công nghệ Dolby Atmos 7.1.4.
Trang bị tiện nghi của Hongqi H7 hoàn toàn mới cũng khá phong phú với kính riêng tư chuyển màu ở hàng ghế trước và vô lăng tích hợp sưởi. Thêm vào đó là ghế trước hỗ trợ thông gió, sưởi và massage, trong đó ghế hành khách có bệ đỡ chân. Ghế sau cũng có tính năng thông gió và sưởi, tủ lạnh tích hợp vào bệ tì tay trung tâm của hàng ghế trước và hệ thống âm thanh Bose 18 loa hỗ trợ công nghệ Dolby Atmos 7.1.4.
Điểm nhấn tiếp theo của mẫu xe Trung Quốc này là hệ thống hỗ trợ lái thông minh Qianfan do Hongqi phối hợp với Zhuoyu phát triển, tích hợp mô hình lái xe thông minh. Xe được trang bị tiêu chuẩn 22 chức năng bảo vệ an toàn chủ động, bao gồm camera quan sát toàn cảnh 360 độ, cho phép quan sát dưới gầm, hỗ trợ di chuyển trên đường hẹp, cảm biến đỗ xe, cảnh báo va chạm...
Điểm nhấn tiếp theo của mẫu xe Trung Quốc này là hệ thống hỗ trợ lái thông minh Qianfan do Hongqi phối hợp với Zhuoyu phát triển, tích hợp mô hình lái xe thông minh. Xe được trang bị tiêu chuẩn 22 chức năng bảo vệ an toàn chủ động, bao gồm camera quan sát toàn cảnh 360 độ, cho phép quan sát dưới gầm, hỗ trợ di chuyển trên đường hẹp, cảm biến đỗ xe, cảnh báo va chạm...
Toàn bộ các phiên bản của Hongqi H7 mới đều sử dụng hệ truyền động PHEV với máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L. Phiên bản dẫn động 1 cầu có công suất tối đa 373 mã lực trong khi phiên bản dẫn động 4 bánh đạt 642 mã lực. Hai phiên bản này lần lượt kết hợp với pin có dung lượng 23,9 kWh và 30,3 kWh. Phạm vi hoạt động thuần điện theo chuẩn CLTC của phiên bản dẫn động 1 cầu là 180 km hoặc 240 km.
Toàn bộ các phiên bản của Hongqi H7 mới đều sử dụng hệ truyền động PHEV với máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L. Phiên bản dẫn động 1 cầu có công suất tối đa 373 mã lực trong khi phiên bản dẫn động 4 bánh đạt 642 mã lực. Hai phiên bản này lần lượt kết hợp với pin có dung lượng 23,9 kWh và 30,3 kWh. Phạm vi hoạt động thuần điện theo chuẩn CLTC của phiên bản dẫn động 1 cầu là 180 km hoặc 240 km.
Trong khi đó, phiên bản 4 bánh đạt 210 km. Khi ở trạng thái đầy nhiên liệu và đầy pin, xe sở hữu phạm vi hoạt động kết hợp 1.894 km ở phiên bản dẫn động 1 cầu và 1.574 km ở phiên bản dẫn động 4 bánh. Khung gầm của xe sử dụng hệ thống treo độc lập MacPherson phía trước và hệ thống treo độc lập đa liên kết phía sau. Toàn bộ các phiên bản đều được trang bị hệ thống giảm xóc biến thiên CDC.
Trong khi đó, phiên bản 4 bánh đạt 210 km. Khi ở trạng thái đầy nhiên liệu và đầy pin, xe sở hữu phạm vi hoạt động kết hợp 1.894 km ở phiên bản dẫn động 1 cầu và 1.574 km ở phiên bản dẫn động 4 bánh. Khung gầm của xe sử dụng hệ thống treo độc lập MacPherson phía trước và hệ thống treo độc lập đa liên kết phía sau. Toàn bộ các phiên bản đều được trang bị hệ thống giảm xóc biến thiên CDC.
Video: Xem chi tiết mẫu xe sedan Hongqi H7 PHEV 2027 mới.
Tâm Võ
#Hongqi H7 PHEV 2027 mới #xe sedan Hongqi H7 PHEV #Hongqi H7 thế hệ mới #Hongqi H7 PHEV từ 671 triệu đồng #Hongqi H7 #sedan hybrid

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