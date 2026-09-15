Trường Đại học Quốc tế công bố kết quả gói thầu xây lắp hơn 1,67 tỷ đồng

Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) vừa ban hành Quyết định số 770/QĐ-ĐHQT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị. Gói thầu thuộc dự án cải tạo, nâng cấp và bổ sung phòng tắm cho 04 nhà vệ sinh tầng trệt khối tòa nhà A1, A2 của nhà trường.

Quyết định số 770/QĐ-ĐHQT. Nguồn MSC

Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 289/QĐ-ĐHQT ngày 08/05/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế, với tổng mức đầu tư 1.927.694.726 đồng, sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp nhằm phục vụ viên chức, người lao động và người học.

Sau các quyết định phê duyệt dự án (Quyết định số 677/QĐ-ĐHQT) và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Quyết định số 697/QĐ-ĐHQT ngày 27/08/2026), gói thầu số 1 được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, hợp đồng trọn gói.

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng số 1109/2026/TTHĐXD-DHQT-LN ngày 11/09/2026 và Tờ trình số 430/TTr-VTTB của Phòng Vật tư Thiết bị, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Nguyễn Quốc Chính đã ký quyết định phê duyệt Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng Lê Nguyễn trúng thầu. Giá trúng thầu là 1.678.919.560 đồng; thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng Lê Nguyễn thành lập năm 2015, có trụ sở tại đường Lê Lợi, Phường Hạnh Thông, TP HCM, do ông Bùi Tuấn Anh là người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, cung ứng vật liệu.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu ghi nhận doanh nghiệp từng tham dự và trúng thầu 10 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 79.330.350.979 đồng (trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 59.667.321.513 đồng). Tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 98,16%.

Đánh giá về quy trình thực hiện gói thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp hạn mức dưới 5 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của đơn vị công lập tự chủ là phù hợp với quy định hiện hành, khi chủ đầu tư đã hoàn thiện đầy đủ các bước thẩm định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án và thương thảo hợp đồng trước khi phê duyệt kết quả.

Ở góc độ quản lý dự án, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ lưu ý: Quá trình triển khai cần bám sát tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/03/2026 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả kinh tế. Với đặc thù thi công trong thời gian 90 ngày ngay tại khuôn viên giảng dạy, chủ đầu tư cần tăng cường giám sát tiến độ và chất lượng thi công, bảo đảm quy chuẩn vật tư chống thấm cũng như thiết bị lắp đặt tuân thủ đúng thiết kế đã được phê duyệt.