Vì sao Iran - Oman hoãn cuộc họp về eo biển Hormuz?

Theo quan chức Iran, nước này và Oman nhất trí hoãn cuộc họp về eo biển Hormuz theo đề nghị của một số quốc gia trong khu vực.

AP đưa tin, cuộc họp giữa Iran, Oman và một số nước khác trong khu vực dự kiến diễn ra tại Muscat, Oman, vào ngày 14/9 để thảo luận về eo biển Hormuz.

Cuộc họp bị hoãn vào phút chót

Iran trước đó cũng cho biết các Bộ trưởng Ngoại giao của các nước trong khu vực sẽ gặp nhau tại Oman để thảo luận về những nỗ lực của Iran và Oman nhằm quản lý hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Oman, ông Badr Albusaidi, tối 13/9 thông báo rằng cuộc họp bị hoãn lại "vì lợi ích của việc đạt được sự đồng thuận".

Hãng thông tấn Oman đưa tin hôm 13/9: "Cuộc họp khu vực dự kiến ​​tổ chức tại Salalah vào ngày 14/9 sẽ được hoãn sang một ngày khác, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc đối thoại mang tính xây dựng".

"Iran và Oman đã nhất trí hoãn các cuộc đàm phán theo đề nghị của một số quốc gia trong khu vực", hãng thông tấn IRNA dẫn lời Mohammad Ali Bak, một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Iran.

Một số tàu thương mại ở khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 6/9/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

Được biết, Ả Rập Xê Út đã đệ trình các sửa đổi đối với thỏa thuận Iran-Oman, viện dẫn những lo ngại rằng thỏa thuận đang hình thành có thể gây ra những hệ lụy lâu dài đối với eo biển Hormuz, ảnh hưởng tiêu cực đến các quốc gia khác thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, theo một quan chức vùng Vịnh giấu tên quen thuộc với vấn đề này.

Trước đó, Ả Rập Xê Út quyết định tạm thời đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông - Tây sau khi nó bị tấn công bởi máy bay không người lái hôm 10/9. Đường ống này vốn đóng vai trò quan trọng trong khả năng xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê Út trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn vì cuộc xung đột Mỹ - Iran.

"Chúng tôi vẫn quyết tâm thúc đẩy đối thoại góp phần vào sự ổn định và hợp tác lâu dài trong khu vực của chúng ta”, Bộ trưởng Ngoại giao Oman, Badr Albusaidi, phát biểu.

Được biết, trước khi cuộc họp ở Oman bị hoãn, chỉ có Iraq công khai xác nhận sẽ tham gia cuộc gặp, còn Bahrain lên tiếng từ chối.

Số lượng tàu hàng đi qua eo biển Hormuz giảm

Trước khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra cuối tháng 2/2026, tàu thuyền được phép tự do di chuyển qua eo biển Hormuz. Nhưng hiện nay, Iran yêu cầu các tàu phải xin phép và đang xem xét một cơ chế để thu phí dịch vụ qua eo biển này.

Các tàu không tuân thủ thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của Iran, trong khi Mỹ tiến hành những cuộc tấn công vào bờ biển Iran để thách thức sự kiểm soát của nước Cộng hòa Hồi giáo đối với eo biển Hormuz.

Dữ liệu theo dõi tàu sơ bộ hôm 14/9 cho thấy số lượng tàu chở hàng đi qua eo biển đã giảm xuống chỉ còn một con số mỗi ngày vào cuối tuần, thấp hơn nhiều so với mức trung bình là 14 tàu mỗi ngày trong 10 ngày trước đó.

Theo dữ liệu, trong suốt cuối tuần, tổng cộng có 4 tàu rời Vịnh qua eo biển và 10 tàu đi vào. Các số liệu này không bao gồm bất kỳ tàu nào có thể đã đi qua eo biển mà không bật thiết bị nhận dạng tự động (AIS) để tránh bị phát hiện.

Tổng thống Iran hội đàm với Thái tử Abu Dhabi

Ngày 13/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có cuộc gặp với Thái tử Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICs tại New Delhi, Ấn Độ.

Trong cuộc gặp, Thái tử Abu Dhabi và Tổng thống Iran đã thảo luận về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (bên phải) đã có cuộc gặp với Thái tử Abu Dhabi bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICs tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Abu Dhabi Media Office.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ các nỗ lực nhằm giảm căng thẳng, tăng cường ổn định khu vực, đồng thời thúc đẩy các cơ hội hòa bình và phát triển cho người dân trong khu vực.

"Chúng tôi đã thảo luận về những vấn đề đáng quan tâm để có thể gác lại quá khứ, hướng tới tương lai và cùng nhau xây dựng tương lai”, ông Pezeshkian nói. Phát biểu của ông được phát sóng trực tiếp trên truyền hình nhà nước Iran.

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