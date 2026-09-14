Tây Ninh: Gói thầu 16,2 tỷ đồng tại xã Thạnh Đức, tiết kiệm hơn 3 triệu

Ban Quản lý dự án xã Thạnh Đức vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường Cống cao ấp Đường Long. Kết quả ghi nhận đơn vị trúng thầu là Liên danh đường Cống cao với mức chênh lệch giảm so với giá dự toán hơn 3,1 triệu đồng.

Diễn biến cuộc thầu hơn 16,2 tỷ đồng

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu Thi công xây dựng (bao gồm chi phí xây dựng sau thuế và đảm bảo an toàn giao thông) thuộc dự án Nâng cấp đường Cống cao ấp Đường Long được phát hành qua thông báo mời thầu điện tử số E-TBMT IB2600417445, gắn với kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600229988. Dự án sử dụng nguồn vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách xã giai đoạn 2026 - 2027.

Trước đó, ngày 23/07/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Thạnh Đức ký Quyết định số 08/QĐ-BQLDA phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xác định giá dự toán gói thầu là 16.239.306.802 đồng, hình thức hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 300 ngày. Đến ngày 03/08/2026, Quyết định số 26/QĐ-BQLDA phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) được ban hành.

E-HSMT được đăng tải từ ngày 03/08/2026 đến thời điểm đóng thầu lúc 09:00 ngày 12/08/2026. Biên bản mở thầu ghi nhận duy nhất Liên danh đường Cống cao nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT), chào giá 16.236.167.802 đồng, không áp dụng tỷ lệ giảm giá.

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng (đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT) đã lập Báo cáo đánh giá số 147/BC-TCG ngày 26/08/2026, xác định E-HSDT của Liên danh đường Cống cao đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và xếp hạng thứ nhất.

Sau khi Tổ thẩm định ban hành Báo cáo thẩm định số 115/BC-TTĐ ngày 03/09/2026, ngày 03/09/2026 (chứng thư số ký ngày 04/09/2026), Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Thạnh Đức Thái Văn Cường ký Quyết định số 118/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Liên danh đường Cống cao trúng thầu với giá 16.236.167.802 đồng.

So với giá dự toán gói thầu (16.239.306.802 đồng), giá trúng thầu giảm 3.139.000 đồng, tương ứng tỷ lệ 0,019%.

Nguồn: MSC

Năng lực hai nhà thầu trong liên danh

Dữ liệu đấu thầu công khai cho thấy hai doanh nghiệp trong Liên danh đường Cống cao là các đơn vị xây lắp quen thuộc tại khu vực tỉnh Tây Ninh.

Đại diện đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tấn Uyên (MST: 3901219459, thành lập tháng 03/2016; trụ sở tại Số 509 Trần Phú, Ấp Tân Hòa, Phường Bình Minh, Tỉnh Tây Ninh do ông Võ Ngọc Đức làm Giám đốc). Tính đến tháng 9/2026, doanh nghiệp tham gia khoảng 87 gói thầu (trúng 48 gói, trượt 38 gói, 1 gói chưa có kết quả). Tổng giá trị trúng thầu (gồm cả liên danh) đạt 152.280.475.771 đồng; trong đó trúng độc lập 103.659.688.657 đồng và trúng với vai trò liên danh 48.620.787.114 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 97,6%.

Công ty TNHH MTV Phúc Khang (MST: 3900887622, thành lập tháng 02/2015; trụ sở tại Số 291, Khu Phố 5, Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Văn Thảo làm Giám đốc). Tính đến tháng 9/2026, doanh nghiệp tham gia khoảng 147 gói thầu (trúng 81 gói, trượt 60 gói, 3 gói chưa có kết quả, 3 gói bị hủy). Tổng giá trị trúng thầu (gồm cả liên danh) đạt 784.332.172.176 đồng; trong đó trúng độc lập 307.509.878.628 đồng và trúng với vai trò liên danh 476.822.293.548 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 95,64%.

Hai doanh nghiệp này cũng từng phối hợp tham gia và trúng thầu xây lắp quy mô trên 10 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh, gồm gói thầu do Ban Quản lý dự án phường Bình Minh làm chủ đầu tư (trúng ngày 10/07/2026 với giá 14.539.401.774 đồng) và gói thầu do Ban Quản lý dự án phường Tân Ninh làm chủ đầu tư (trúng ngày 11/06/2026 với giá 12.601.215.000 đồng).

Quy định pháp luật về tình huống một nhà thầu tham dự

Trao đổi về trường hợp đấu thầu rộng rãi qua mạng chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp E-HSDT, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết hoạt động này chịu sự điều chỉnh của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ.

Theo Khoản 5 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, trường hợp đến thời điểm đóng thầu chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp E-HSDT, bên mời thầu được phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá mà không bắt buộc phải gia hạn thời điểm đóng thầu. Đồng thời, Khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính quy định khi chỉ có 01 nhà thầu tham dự hoặc vượt qua bước đánh giá kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá, ưu đãi và không tiến hành xếp hạng, bên mời thầu thực hiện đối chiếu tài liệu để trình phê duyệt kết quả theo quy định.

Dù vậy, Luật sư Hương lưu ý rằng theo Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu, công tác lựa chọn nhà thầu phải luôn bảo đảm các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Bên cạnh đó, Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu và Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP cũng quy định E-HSMT không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây cạnh tranh không bình đẳng.

Đối với các gói thầu xây lắp sử dụng vốn ngân sách có tỷ lệ giảm giá thấp khi chỉ có một nhà thầu tham dự, việc bảo đảm tiêu chí mời thầu thông thoáng, công khai, khách quan là yếu tố then chốt để thúc đẩy cạnh tranh thực chất và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn công.

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