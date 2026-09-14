TP HCM: Chỉ định thầu gói xây lắp biển báo đất công gần 2 tỷ tại Tam Long

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tam Long (TP HCM) vừa hoàn tất phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Chi phí xây dựng (mã số: IB2600526321-00) thuộc dự án Lắp đặt các biển báo đất công trên địa bàn phường.

Dự án có tổng mức đầu tư 2.739.246.941 đồng từ nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu, được UBND phường Tam Long phê duyệt tại Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 19/08/2026 do Phó Chủ tịch Hồ Nguyên Nhật ký ban hành. Mục tiêu nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, ngăn ngừa nguy cơ lấn chiếm và xác lập mốc ranh giới rõ ràng đối với quỹ đất công.

Theo Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Kiến Minh lập, dự án triển khai hệ thống biển báo, mốc địa chính bê tông và hàng rào kẽm gai bảo vệ tại 5 cụm khu đất trọng điểm:

Cụm A (khu K1, K2 tuyến Hương lộ 2); Cụm B (khu K4 nghĩa trang Hòa Long); Cụm C (khu K5 tuyến tránh Quốc lộ 56); Cụm D (khu K6 đến K10 Quốc lộ 56); Cụm E (khu K11 Hương lộ 2).

Toàn bộ vật tư và biển hiệu được yêu cầu tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT cùng các tiêu chuẩn kỹ thuật hạ tầng hiện hành.

Căn cứ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định số 176/QĐ-QLDA ngày 26/08/2026 với giá gói thầu xây lắp là 1.997.085.841 đồng, chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Sau khi hoàn tất rà soát hồ sơ và hoàn thiện hợp đồng vào ngày 08/09/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tam Long Nguyễn Thế Hiếu đã ký Quyết định số 186/QĐ-QLDA ngày 10/09/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Nguồn MSC

Đơn vị được chỉ định trúng thầu là Công ty TNHH Phúc Ngọc Hân với giá 1.986.037.473 đồng, thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói trong thời hạn 365 ngày. So với giá gói thầu, giá trị trúng thầu giảm 11.048.368 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,55%.

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Phúc Ngọc Hân (thành lập năm 2018, trụ sở tại xã Phước Hải, TP HCM do bà Trần Thị Tú Quyên làm Giám đốc) từng tham gia 22 gói thầu, trong đó trúng 20 gói với tổng giá trị hơn 42,35 tỷ đồng dưới cả hình thức độc lập lẫn liên danh.

Phân tích về quy trình thực hiện, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ, quy trình chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp có hạn mức dưới 2.000.000.000 đồng được áp dụng khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về nguồn vốn và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt. Hồ sơ pháp lý thể hiện chủ đầu tư đã ban hành quyết định phê duyệt dự án số 2718/QĐ-UBND, quyết định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 176/QĐ-QLDA, thực hiện hoàn thiện hợp đồng và ban hành quyết định phê duyệt kết quả số 186/QĐ-QLDA, đồng thời công khai thông tin theo quy định."

Ở góc độ thực thi dự án, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ lưu ý: "Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/03/2026 của Thủ tướng Chính phủ về siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong công tác đấu thầu đầu tư công, trách nhiệm của bên mời thầu trong các gói chỉ định thầu rút gọn là kiểm soát chặt chẽ năng lực tài chính, kinh nghiệm nhân sự và phương án kỹ thuật. Trong giai đoạn thi công 365 ngày tới, công tác giám sát hiện trường đối với khối lượng cắm mốc ranh giới, lắp đặt biển báo đúng quy chuẩn QCVN 41:2024/BGTVT sẽ là yếu tố then chốt để bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả nguồn vốn ngân sách."