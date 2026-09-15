Nuốt xương cá không hay, cụ ông 82 tuổi sốc nhiễm trùng do áp xe gan

Cụ ông 82 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Bác sĩ bất ngờ tìm thấy xương cá trong ổ áp-xe gan.

Dị vật nằm trong ổ áp-xe

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức vừa phẫu thuật điều trị thành công trường hợp bệnh nhân N.V.H. (82 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình, TP HCM) bị sốc nhiễm trùng do áp-xe gan trái bởi dị vật.

Bệnh nhân nhập viện ngày 29/08/2026 trong tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy thận cấp, sốc nhiễm trùng và áp-xe gan trái do dị vật. Khoảng một giờ trước khi vào viện, bệnh nhân xuất hiện chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi sau khi đi vệ sinh và được gia đình đưa đi cấp cứu.

Tình trạng bệnh nhân khi nhập viện rất nặng, có nguy cơ diễn tiến suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng. Gia đình ban đầu có nguyện vọng chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Tuy nhiên, sau khi được các bác sĩ giải thích về nguy cơ diễn tiến nhanh và sự cần thiết phải can thiệp kịp thời, gia đình đồng ý để ê-kíp Khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Trong quá trình nội soi, các bác sĩ phát hiện một ổ áp-xe ở gan trái, kích thước khoảng 3 x 4 cm, bên trong chứa nhiều mủ màu nâu đục. Kiểm tra kỹ ổ áp-xe, ê-kíp phát hiện một dị vật xương cá dài khoảng 3 cm nằm bên trong.

Dị vật được lấy ra. Các bác sĩ đồng thời xử trí và dẫn lưu ổ áp-xe, kiểm soát nguồn nhiễm trùng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực theo dõi và điều trị trong 3 ngày. Tình trạng tiến triển tốt, bệnh nhân sau đó được chuyển về Khoa Ngoại tổng hợp. Đến ngày thứ 8 sau phẫu thuật, ống dẫn lưu được rút. Bệnh nhân hồi phục tốt, ăn uống, đi lại bình thường và xuất viện vào ngày thứ 10.

Biến chứng hiếm do dị vật đường tiêu hóa

ThS.BS Trần Nam, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, áp-xe gan là tình trạng tổ chức gan bị tổn thương, hoại tử và hình thành các ổ chứa mủ bên trong. Phần lớn trường hợp áp-xe gan do nhiễm vi khuẩn hoặc ký sinh trùng. Áp-xe gan do dị vật đường tiêu hóa là biến chứng rất hiếm gặp.

Dị vật sắc nhọn như xương cá, xương gia cầm hoặc những mảnh xương nhỏ có thể được nuốt vào mà người bệnh không nhận biết. Trong một số trường hợp, dị vật có thể xuyên qua thành dạ dày hoặc ruột, di chuyển đến các cơ quan lân cận, gây nhiễm trùng và hình thành ổ áp-xe.

Đáng lưu ý, người bệnh có thể không nhớ hoặc không cảm nhận được thời điểm nuốt phải dị vật. Điều này khiến việc xác định nguyên nhân ban đầu gặp khó khăn.

Xương cá gây ổ áp xe gan được lấy ra - Ảnh BVCC

ThS.BS Trần Nam khuyến cáo, khi có các biểu hiện như đau bụng kéo dài, sốt, rét run, buồn nôn, nôn, mệt mỏi, chán ăn, đặc biệt ở người lớn tuổi, cần đi khám sớm. Không nên chờ đến khi triệu chứng trở nên nghiêm trọng mới tìm kiếm sự trợ giúp y tế.

Khi nhiễm trùng diễn tiến nặng, người bệnh có thể bị nhiễm khuẩn huyết hoặc sốc nhiễm trùng, đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời.

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