Tây Ninh: Nhà thầu giảm giá hơn 40% bị loại vì không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

Ban QLDA xã Cầu Khởi phê duyệt Điện Hưng Thịnh trúng gói thầu chiếu sáng hơn 1,96 tỷ đồng, tiết kiệm 21,5% sau khi đối thủ hạ giá hơn 1 tỷ trượt ở bước kỹ thuật

Ban Quản lý dự án xã Cầu Khởi (tỉnh Tây Ninh) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng (Bao gồm thiết bị) thuộc Dự án Đầu tư hệ thống chiếu sáng đường ĐH3. Dự án sử dụng nguồn vốn kết hợp giữa ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách xã.

Hồ sơ chào giá thấp nhất không vượt qua bước đánh giá kỹ thuật

Gói thầu có mã KHLCNT: PL2600234472 và mã E-TBMT: IB2600436327 do Ban Quản lý dự án xã Cầu Khởi làm Chủ đầu tư. Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) được phê duyệt theo Quyết định số 47/QĐ-BQLDA ngày 08/08/2026 do Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Cầu Khởi Nguyễn Sơn Phước ký.

Trước đó, dự toán gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-PKT ngày 08/08/2026 của Ban Quản lý dự án xã Cầu Khởi với giá 2.503.723.889 đồng làm căn cứ xét thầu (kế hoạch lựa chọn nhà thầu ban đầu phê duyệt tại Quyết định số 11/QĐ-BQLDA ngày 28/07/2026 là 2.510.673.689 đồng).

Biên bản mở thầu lúc 09:21 ngày 18/08/2026 ghi nhận 4 nhà thầu nộp hồ sơ hợp lệ về mặt thủ tục. Trong đó, Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh (MST: 3901104183) đề xuất giá dự thầu 1.499.999.936 đồng. So với giá dự toán 2.503.723.889 đồng, mức giá này thấp hơn 1.003.723.953 đồng (giảm 40,09%).

Nguồn: MSC

Tuy nhiên, hồ sơ của Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 154/BC-TCG ngày 03/09/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng, nhà thầu bị đánh giá "Không đạt" do không đáp ứng 2 tiêu chí kỹ thuật:

Tiêu chí 1.3 (Biện pháp thi công các hạng mục chính): Hồ sơ thiết kế được duyệt xác định tuyến đường ĐH3 sử dụng trụ bê tông ly tâm cao 8,5 mét chôn trực tiếp trong móng bê tông và lắp bộ đèn LED năng lượng mặt trời 120W độc lập. Trong khi đó, thuyết minh biện pháp thi công của nhà thầu mô tả giải pháp đặt cột trên hệ bu-lông móng, khung móng, bệ móng và vữa chèn chân cột; phần cấp nguồn đề xuất rải cáp ngầm, luồn ống gen và đấu nối tủ điện. Ngoài ra, tại trang 8/65 và 52/65 của thuyết minh xuất hiện nội dung thi công "bê tông đáy và thành hầm", "tầng hầm" (Tổ chuyên gia ghi nhận nội dung này là yếu tố bổ trợ, không làm căn cứ độc lập để đánh giá Không đạt).

Tiêu chí 4.2 (Chất lượng vật tư phục vụ thi công): Chương V E-HSMT quy định tấm pin năng lượng mặt trời Mono Crystalline có điện áp 36V, công suất 120Wp. Dù phần thuyết minh thể hiện thông số 36V-120Wp, tài liệu Catalogue kỹ thuật đính kèm của sản phẩm bộ đèn TENYSUN 120W do nhà thầu nộp lại ghi nhận tấm pin Mono đạt điện áp 18V-120W.

Do tài liệu kiểm chứng kỹ thuật không đáp ứng tiêu chuẩn bắt buộc của E-HSMT, Tổ chuyên gia kết luận hồ sơ của Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến hành loại theo quy định.

Điện Hưng Thịnh trúng thầu ở mức hơn 1,96 tỷ đồng

Sau khi loại hồ sơ không đạt chuẩn kỹ thuật, Bên mời thầu mở và đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính của 3 nhà thầu còn lại.

Ngày 07/09/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Cầu Khởi Nguyễn Sơn Phước ban hành Quyết định số 83/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Hưng Thịnh (địa chỉ: Số 6 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh; người đại diện pháp luật là ông Tạ Quốc Hưng, chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc). Giá trúng thầu được phê duyệt là 1.965.538.202 đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 90 ngày.

Hai đơn vị còn lại có đề xuất tài chính xếp sau gồm: Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Phú Gia (1.979.814.174 đồng) và Công ty TNHH Vật tư Thiết bị điện Công nghiệp Đại Phú (2.143.805.896 đồng). Mức giá trúng thầu của Điện Hưng Thịnh thấp hơn nhà thầu xếp liền sau 14.275.972 đồng và thấp hơn dự toán gói thầu 538.185.687 đồng (tiết kiệm 21,5%).

Về quy trình xét thầu đối với giá dự thầu giảm sâu, ngày 28/08/2026, Bên mời thầu đã phát hành Công văn số 107-ĐT/CV-CTY yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Hưng Thịnh giải trình, làm rõ tính khả thi của giá dự thầu và các chi phí cấu thành. Ngày 03/09/2026, nhà thầu đã nộp bổ sung tài liệu giải trình theo đúng quy định.

Nguồn: MSC

Tuân thủ tiêu chuẩn đánh giá và quản lý thực hiện hợp đồng

Trao đổi về khía cạnh chuyên môn trong công tác lựa chọn nhà thầu, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho biết: Căn cứ khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), mục tiêu của hoạt động đấu thầu qua mạng là bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Việc tổ chuyên gia căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá của hồ sơ mời thầu để đánh giá không đạt đối với hồ sơ dự thầu không đáp ứng quy cách kỹ thuật thực hiện theo đúng nguyên tắc và trình tự quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Đồng thời, theo khoản 3 Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc làm rõ đề xuất kỹ thuật không được làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp.

Bên cạnh đó, đối với các gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói có tỷ lệ giảm giá theo Điều 64 Luật Đấu thầu, công tác quản lý thực hiện hợp đồng đòi hỏi chủ đầu tư phải kiểm soát nghiệm thu hiện trường theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, bảo đảm việc cung cấp, lắp đặt vật tư và thiết bị đúng quy chuẩn kỹ thuật đã được phê duyệt trong hồ sơ trúng thầu.

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